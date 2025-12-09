|
Utorok 9.12.2025
Meniny má Izabela
Denník - Správy
09. decembra 2025
Video: Korben Dallas uvádzajú singel Daj si pozor, čomu uveríš
Ten vyjde začiatkom budúceho roku a kapela ho podporí aj koncertným turné Čomu uveríš 2026.
Skupina Korben Dallas zverejnila prvú ochutnávku zo svojho pripravovaného albumu. Bezprostredná skladba s varovným názvom Daj si pozor, čomu uveríš udala tón celému novému materiálu. Ten vyjde začiatkom budúceho roku a kapela ho podporí aj koncertným turné Čomu uveríš 2026. Autentickú výpoveď o našej dobe vizuálne podchytil režisér Peter Bebjak. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.
Nové piesne sa nahrávali opäť v štúdiu Birdland v Považskej Teplej a práve Daj si pozor, čomu uveríš bola úplne prvou natočenou skladbou. „Je to slobodná pesnička a dokonalá oslava privítania Tomáša Slobodu v našej kapele. Veľmi sa teším, že je to skladba, ktorá sa nepodobá na žiaden doterajší singel Korben Dallas. Všetko, čo počujete, hráme naživo. Počuť v nej miestnosť, chyby, ruchy - počuť, že sme živí. Je to pieseň, ktorá zadefinovala náš nový album,“ hovorí spevák Juraj Benetin.
Text piesne, ktorý napísal Lukáš Fila, je reflexiou súčasnej doby, schopnosti človeka skresľovať realitu podľa vlastných predstáv. „Je to pocta človeku, ktorý zosobnil všetky pozitíva aj negatíva zachytené v texte, a to v extrémnej podobe,“ dodáva Fila.
„Nepatríme k ľuďom, ktorí by chceli poučovať alebo súdiť. Len vnímame, čo sa okolo nás deje, a hovoríme, že sa nám nepáči, ak niekto druhému úmyselne ubližuje, klame, zavádza a vymýšľa si hlúpe nezmysly, ktorými následne kŕmi internet. Táto skladba komentuje dobu, v ktorej žijeme,“ doplnil gitarista Tomáš Sloboda.
K piesni vznikol aj impozantný videoklip v réžii Petra Bebjaka, ktorý má ku kapele blízky vzťah už od spoločnej práce na seriáli Za sklom, kde Korben Dallas vytvorili rovnomennú titulnú skladbu.
„Korben Dallas mám rád a vážim si ich aj ako ľudí, aj ako umelcov. Ich nová pieseň mi príde veľmi dôležitá. Mám rád, keď umelci majú vo svojej tvorbe aj spoločenský presah. A ešte, keď je to urobené s nadhľadom a talentom,“ reaguje režisér.
Nový štúdiový album, s poradovým číslom deväť, ktorý vyjde koncom januára, vznikal v novej štvorčlennej zostave s Tomášom Slobodom. „Vo štvorici sme nahrávali aj s Ľubom Petruškom, ktorý z kapely odišiel presne pred štyrmi rokmi. Pre mňa sú Tomáš aj Ľubo ako inšpiratívni hudobní starší bratia, aj keď som starší ja. Cítim sa veľmi vďačne, keď môžem byť svedkom Tomášovej energie a kreativity,“ hovorí bubeník Ozo Guttler.
K novému albumu pripravuje kapela Korben Dallas aj jarné turné. Bude mať deväť zastávok, začnú ho 13. marca v Prešove a skončia 16. mája v Prahe.
Daj si pozor, čomu uveríš klip:
