Speváčka Tina Turnerová prehrala spor o používanie svojej podobizne

Speváčka Tina Turnerová vo štvrtok prehrala v Nemecku súdny spor o používanie svojej podobizne na plagátoch nemeckej spoločnosti. TASR správu prevzala z agentúry DPA.





Spolkový súdny dvor v meste Karlsruhe tak potvrdil skoršie rozhodnutie nižšieho súdu v Kolíne nad Rýnom. V štvrtkovom verdikte tohto najvyššieho nemeckého súdu sa zdôrazňuje, že sloboda umeleckého prejavu je nadradená právu na ochranu mena a podobizne.Turnerová (82) podnikla právne kroky proti bavorskej spoločnosti Cofo Entertainment, ktorá propaguje spomienkové predstavenie s názvom "Simply the Best - the Tina Turner story". V tejto šou stvárňuje speváčku herečka Dorothea "Coco" Fletcherová.Právnici speváčky tvrdia, že Fletcherová sa na plagátoch na Tinu Turnerovú až príliš podobá. Môže to preto vzbudzovať dojem, že Tina Turnerová túto šou podporuje alebo že ide o jej vlastné predstavenie.V roku 2020 okresný súd v Kolíne nad Rýnom prijal speváčkine argumenty, avšak odvolací súd ich zamietol. Prípad bol následne predložený Spolkovému súdnemu dvoru, ktorý je najvyššou nemeckou súdnou inštanciou v oblasti súkromného a trestného práva.Speváčkina právnička povedala, že Turnerová by rada sama rozhodovala o tom, kedy a ako sa jej meno a podobizeň využívajú na komerčné účely. Turnerovej podľa nej vadí najmä to, že ju bavorská spoločnosť v súvislosti s predstavením vôbec neoslovila, hoci celá šou je pripomienkou jej dlhoročnej umeleckej kariéry.