Speváka Kellyho uznali za vinného v súvislosti s detskou pornografiou

Amerického R&B speváka R. Kellyho, ktorý si už odpykáva 30-ročný väzenský trest pre sexuálne delikty, uznali v stredu za vinného aj v súvislosti s detskou pornografiou. Informovala o tom agentúra AFP.





Kellyho uznali za vinného na záver mesiac trvajúceho procesu v jeho rodnom meste Chicago v troch bodoch obžaloby v súvislosti s výrobou detskej pornografie a v troch bodoch v súvislosti s navádzaním maloletej osoby, uviedli noviny The Chicago Tribune.Súd ho oslobodil od obvinení zo siedmich ďalších bodov obžaloby vrátane marenia spravodlivosti v predchádzajúcom procese, napísali noviny.Spevák, vlastným menom Robert Sylvester Kelly, je trojnásobným víťazom prestížnej hudobnej ceny Grammy. Preslávil sa najmä piesňou s názvom "I believe I can fly".V septembri minulého roka ho porota v New Yorku uznala za vinného zo všetkých deviatich bodov obžaloby vrátane vydieračstva a sexuálneho zneužívania. Týchto činov sa mal spevák dopustiť v rokoch 1994 až 2018.Newyorský verdikt prišiel 13 rokov po tom, čo ho v americkom štáte Illionis oslobodili od obvinení súvisiacich s detskou pornografiou.