O Oscara zabojuje aj slovenský film Obeť

O cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film sa bude uchádzať aj film Michala Blaška Obeť. Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá každoročne vyberá kandidáta na Oscara za Slovensko. "Jej členovia tento rok vyberali spomedzi deviatich prihlásených filmov, ktoré spĺňali stanovené kritériá," uviedol PR manažér Radomír Brhlík.





O možnosť získať Oscara sa okrem filmu Obeť uchádzali aj dokumentárny film Ivety Malachovskej Peter Dvorský, dráma Kryštof, ktorého režisérom je Zdeněk Jiráský, animovaný film Tvoja zem Petra Budinského, komédia Stand up Juraja Bohuša, snímka Iva Trajkova Piargy, dráma Svetlonoc Terezy Nvotovej, komédia OUCA – (Ne)skutoční príbech Petra Pavlíka a Odpočítavanie – Posledný film Ivana Palúcha režiséra Martina Palúcha.Obeť je príbehom Iriny, slobodnej matky z Ukrajiny, ktorá žije so svojím synom Igorom v malom meste v Českej republike. Keď Igora brutálne napadnú, celé mesto sa solidárne postaví na Irininu stranu a jednohlasne odsúdi rómskych páchateľov, ktorí sú údajne za útok zodpovední. Po tom, ako sa Igor v nemocnici prebudí, sa z incidentu stáva príbeh, ktorý naberá pod vplyvom osobností, médií, politiky či verejnosti rozmanitú optiku."Leitmotívom filmu je manipulácia, ktorá je v príbehu neustále prítomná naprieč sociálnymi vrstvami. Skutočnosť, že Irina a Igor sú Ukrajinci, a patria teda k jednej z najpočetnejších menšín v Českej republike, ktorá i napriek tomu nie je majoritou úplne prijatá, dodáva hlavným postavám jedinečnú optiku," vysvetľuje režisér Blaško.Postavu Iriny si v Obeti zahrala ukrajinská herečka Vita Smačeľuková, jej syna Igora stvárnil mladý herecký talent Gleb Kučuk žijúci v Prahe. Pre oboch hercov je účinkovanie v celovečernom filme debutom. Vo vedľajších úlohách sa predstavili Alena Mihulová, držiteľka Českého leva za najlepšiu herečku v hlavnej role v snímke Domácí péče (2015), či Viktor Zavadil, ktorý bol na cenu Český lev nominovaný za hlavnú postavu vo filme Jan Palach (2018).Film Obeť mal svetovú premiéru počas 79. ročníka filmového festivalu v Benátkach. Do slovenských kín vstupuje 15. septembra.Slávnostné udeľovanie filmových cien Oscar za rok 2022 sa bude konať 12. marca 2023.