Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. júla 2026

Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, Milanová upozornila na nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov


Tagy: Trestné oznámenie

Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky. Hnutie Slovensko podáva



Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky.


Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, dôvodom je prenájom rodinného domu namiesto skladu pre zbierky. Ako hnutie informovalo, trestné oznámenie podávajú pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iných trestných činov.

Nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov


Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky. Upozornila naň bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Ako ozrejmila, ide o nezrovnalosti, ktoré súvisia s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov na Slovensku, najmä o prenájom nebytových priestorov. Konkrétne sa týkajú zmluvy medzi Slovenským národným múzeom a istou firmou.

Milanová tvrdí, že podľa ich zistení nie sú zbierkové predmety uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Zároveň nejde o nebytový priestor, ale rodinný dom, ktorý ani nie je vo vlastníctve predmetnej firmy.

Jasný odkaz


"Nie je to jediná nezrovnalosť, ktorá súvisí s celou touto kauzou. Napriek tomu, že oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná," dodala Milanová.

Hnutie Slovensko zdôraznilo, že nebude tolerovať klientelizmus a nezákonné praktiky. "Vo vládnej koalícii panuje atmosféra, že Slovensko je ich lénom a môžu si s ním robiť, čo chcú. Tieto maniere si, bohužiaľ, osvojujú aj mnohí nominanti tejto koalície. Toto trestné oznámenie je jasným odkazom všetkým nepoctivým nominantom, že klientelizmus a podvody nestrpíme a nebudeme sa im len nečinne prizerať. Zainteresovaní mali šancu svoje počínanie vysvetliť. Ostentatívne nás aj novinárov ignorovali, a tak budú svoje konanie vysvetľovať polícii," vraví poslanec hnutia Igor Dušenka.


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v závere júna v Martine symbolicky odovzdala kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky. Projekt obnovy reaguje na dlhodobo nepriaznivý technický stav budovy, prispieť má k jej záchrane a mala by vytvoriť aj dôstojné podmienky pre ochranu a prezentáciu jej zbierok.

Projekt rekonštrukcie tohto múzea je súčasťou národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume vyše 745-tisíc eur, obnova by mala byť ukončená na jar 2027. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je špecializované pracovisko Slovenského národného múzea, zameriava sa na dokumentáciu dejín, kultúry a života českej menšiny na Slovensku.




Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, Milanová upozornila na nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Trestné oznámenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA
<< predchádzajúci článok
Finančná správa sa ohradila voči tvrdeniam poslanca Kišša z PS, zásadne odmietla aj mediálnu kriminalizáciu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 