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17. júla 2026
Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, Milanová upozornila na nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov
Tagy: Trestné oznámenie
Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky. Hnutie Slovensko podáva
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17.7.2026 (SITA.sk) - Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky.
Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, dôvodom je prenájom rodinného domu namiesto skladu pre zbierky. Ako hnutie informovalo, trestné oznámenie podávajú pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iných trestných činov.
Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky. Upozornila naň bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Ako ozrejmila, ide o nezrovnalosti, ktoré súvisia s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov na Slovensku, najmä o prenájom nebytových priestorov. Konkrétne sa týkajú zmluvy medzi Slovenským národným múzeom a istou firmou.
Milanová tvrdí, že podľa ich zistení nie sú zbierkové predmety uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Zároveň nejde o nebytový priestor, ale rodinný dom, ktorý ani nie je vo vlastníctve predmetnej firmy.
"Nie je to jediná nezrovnalosť, ktorá súvisí s celou touto kauzou. Napriek tomu, že oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná," dodala Milanová.
Hnutie Slovensko zdôraznilo, že nebude tolerovať klientelizmus a nezákonné praktiky. "Vo vládnej koalícii panuje atmosféra, že Slovensko je ich lénom a môžu si s ním robiť, čo chcú. Tieto maniere si, bohužiaľ, osvojujú aj mnohí nominanti tejto koalície. Toto trestné oznámenie je jasným odkazom všetkým nepoctivým nominantom, že klientelizmus a podvody nestrpíme a nebudeme sa im len nečinne prizerať. Zainteresovaní mali šancu svoje počínanie vysvetliť. Ostentatívne nás aj novinárov ignorovali, a tak budú svoje konanie vysvetľovať polícii," vraví poslanec hnutia Igor Dušenka.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v závere júna v Martine symbolicky odovzdala kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky. Projekt obnovy reaguje na dlhodobo nepriaznivý technický stav budovy, prispieť má k jej záchrane a mala by vytvoriť aj dôstojné podmienky pre ochranu a prezentáciu jej zbierok.
Projekt rekonštrukcie tohto múzea je súčasťou národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume vyše 745-tisíc eur, obnova by mala byť ukončená na jar 2027. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je špecializované pracovisko Slovenského národného múzea, zameriava sa na dokumentáciu dejín, kultúry a života českej menšiny na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, Milanová upozornila na nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, dôvodom je prenájom rodinného domu namiesto skladu pre zbierky. Ako hnutie informovalo, trestné oznámenie podávajú pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iných trestných činov.
Nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov
Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky. Upozornila naň bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Ako ozrejmila, ide o nezrovnalosti, ktoré súvisia s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov na Slovensku, najmä o prenájom nebytových priestorov. Konkrétne sa týkajú zmluvy medzi Slovenským národným múzeom a istou firmou.
Milanová tvrdí, že podľa ich zistení nie sú zbierkové predmety uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Zároveň nejde o nebytový priestor, ale rodinný dom, ktorý ani nie je vo vlastníctve predmetnej firmy.
Jasný odkaz
"Nie je to jediná nezrovnalosť, ktorá súvisí s celou touto kauzou. Napriek tomu, že oceňujem, že pani generálna riaditeľka Slovenského národného múzea veľmi rýchlo zareagovala a rozhodla sa túto situáciu prešetriť priamo kontrolou na mieste, je dôležité povedať, že ona samotná je pod touto spornou zmluvou podpísaná," dodala Milanová.
Hnutie Slovensko zdôraznilo, že nebude tolerovať klientelizmus a nezákonné praktiky. "Vo vládnej koalícii panuje atmosféra, že Slovensko je ich lénom a môžu si s ním robiť, čo chcú. Tieto maniere si, bohužiaľ, osvojujú aj mnohí nominanti tejto koalície. Toto trestné oznámenie je jasným odkazom všetkým nepoctivým nominantom, že klientelizmus a podvody nestrpíme a nebudeme sa im len nečinne prizerať. Zainteresovaní mali šancu svoje počínanie vysvetliť. Ostentatívne nás aj novinárov ignorovali, a tak budú svoje konanie vysvetľovať polícii," vraví poslanec hnutia Igor Dušenka.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v závere júna v Martine symbolicky odovzdala kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky. Projekt obnovy reaguje na dlhodobo nepriaznivý technický stav budovy, prispieť má k jej záchrane a mala by vytvoriť aj dôstojné podmienky pre ochranu a prezentáciu jej zbierok.
Projekt rekonštrukcie tohto múzea je súčasťou národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume vyše 745-tisíc eur, obnova by mala byť ukončená na jar 2027. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je špecializované pracovisko Slovenského národného múzea, zameriava sa na dokumentáciu dejín, kultúry a života českej menšiny na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie, Milanová upozornila na nezrovnalosti súvisiace s rekonštrukciou Múzea kultúry Čechov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Trestné oznámenie
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