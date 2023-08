Ocenenie Zlatý špendlík: Top hradom alebo zámkom Trenčianskeho kraja sa podľa internetových recenzií stal Bojnický zámok

Top hradom alebo zámkom Trenčianskeho kraja sa podľa internetových recenzií stal Bojnický zámok. Ocenenie Zlatý špendlík - Po stopách slovenských hradov a zámkov si prevzal riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Igor Socha. Skonštatoval, že cena je okrem iného utvrdením správneho smerovania práce múzejníkov.





"Keďže ide o ocenenie predovšetkým od návštevníkov samotných, je pre nás získanie Zlatého špendlíka veľmi hodnotné, keďže nás utvrdzuje o správnom smerovaní našej práce, poskytovaných službách návštevníkom, ako i nami vyvíjaných aktivít," uviedol Socha.Za bohatou ponukou múzea podľa neho stojí šikovný tím zamestnancov odvádzajúcich skvelú prácu, čo sa odzrkadľuje práve na vysokej spokojnosti veľkej väčšiny návštevníkov zámku. "Pravidelné sledovanie recenzií je u nás dennou rutinou a aj vďaka nim sa návštevník stáva súčasťou procesu tvorby vízie a stratégie riadenia tejto inštitúcie do budúcna," dodal.Národnú kultúrnu pamiatku pre jej romantickú podobu, do ktorej ju nechal prestavať jej posledný šľachtický majiteľ gróf Ján František Pálffy, vyhľadávajú nielen domáci, ale i zahraniční turisti. Ročne na zámok zavíta takmer 200.000 návštevníkov a približne jeden až jeden a pol milióna ľudí, ktorí navštívia priľahlý zámocký park.Samotné ocenenie má podobu špendlíka a vychádza zo zobrazenia hľadaného miesta na Mapách Google. Cena sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Osem ocenených kultúrnych pamiatok vybrali na základe viacerých kritérií.