Spišské múzeum v Levoči má nového riaditeľa. Pavlov predstavil priority, na ktoré sa chce zamerať

Rekonštrukcia Spišského hradu a Domu Majstra Pavla sú prioritami

Plány múzea na najbližšie obdobie

4.3.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) Spišské múzeum v Levoči má od 1. marca nového riaditeľa. Stal sa ním Ján Pavlov, na základe výsledkov výberového konania ho do funkcie uviedol riaditeľ SNM Anton Bittner . Ako uviedlo SNM, Pavlov disponuje dlhoročnými skúsenosťami z vedúcich a riadiacich pozícií vo verejnej správe i súkromnom sektore, a to najmä z oblasti stavebníctva a obnovy pamiatok.Za posledných päť rokov sa podieľal na rekonštrukcii viacerých nehnuteľností, ktoré patria do kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Venoval sa tiež výstavbe nových objektov ľudovej architektúry v obciach, ktoré ležia v chránenej pamiatkovej oblasti.„Okrem vedenia múzea by sa mal nový riaditeľ sústrediť na dve mimoriadne dôležité rekonštrukcie – a to na zintenzívnenie obnovy Spišského hradu a pripravovanú obnovu Domu Majstra Pavla v Levoči. Výkon odborných múzejných činností bude naďalej odborne zastrešovať Jozef Kušnír, vedúci odborného oddelenia múzea. Dočasne poverenej riaditeľke Zdenke Sninčákovej, ktorá múzeum viedla štyri mesiace, ďakujem za nasadanie a stabilizáciu múzea v tomto ťažkom období,“ uviedol Bittner.Spišské múzeum v Levoči by sa tento rok malo okrem svojich zákonných povinností sústrediť na verejné sprístupnenie busty Cecílie Gonzagy, ktorú pravdepodobne vytvoril v polovici 15. storočia renesančný sochár Donatello. Bustu z kararského mramoru našli uloženú v sklade. Zobrazuje Cecíliu Gonzagu z mantovského vládnuceho rodu Gonzagovcov.Donatello toto dielo vyhotovil pravdepodobne počas desaťročného pobytu v Padove, kedy sa ho do svojich služieb snažil získať Cecíliin starší brat Lodovico III. Gonzaga.Predošlá riaditeľka Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková bola zo svojho postu odvolaná na sklonku minuloročného októbra.