Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Daško navštívi miesto tragédie vo Veľkom Šariši

20.3.2025 (SITA.sk) - Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško navštívi v piatok 21. marca miesto tragédie vo Veľkom Šariši (okr. Prešov). Pri nočnom požiari unimobuniek na Korpašskej ulici zahynulo päť osôb, z toho štyri malé deti. Bez strechy nad hlavou ostalo zhruba 30 ľudí, viacerých evakuovaných museli umiestniť do komunitného centra.V meste vyhlásil mimoriadnu situáciu. Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) Miriam Žiaková , jeho ceste na miesto tragédie bude predchádzať stretnutie s primátorom Viliamom Kallom i mestskými poslancami Veľkého Šariša. Spoločne budú rokovať ako o príčinách vzniku požiaru a jeho následkoch, tak aj o možnostiach pomoci pre obyvateľstvo, ktoré pri ňom stratilo strechu nad hlavou.„Na stretnutí vedenia mesta, splnomocnenca a zástupcov Odboru regionálnej politiky a krízového manažmentu ÚSVRK, ktorí boli na mieste tragédie už dnes, prerokujú formy pomoci, postupy a nástroje, ktoré bude možné využiť pri riešení vzniknutej situácie. Na stretnutí sa zúčastní aj zástupca HaZZ SR,“ uviedla Žiaková.Doplnila, že na budúci týždeň je plánované aj stretnutie na úrovni prezídia HaZZ a vedenia ÚSVRK, prerokovať by mali nástroje prevencie proti požiarom a materiálne opatrenia na zásah proti požiarom priamo na mieste ich vzniku. Úrad splnomocnenca vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť. Správu o tragédii s hlbokým zármutkom prijal aj komisár pre deti „Táto udalosť ma hlboko zasiahla, pretože sa týka tých najzraniteľnejších – detí žijúcich v chudobných marginalizovaných komunitách, ktorým sa snažíme dlhodobo pomáhať. Práve na ich náročnú situáciu a naliehavú potrebu systémových riešení sme upozorňovali vo veľkom monitoringu Úradu komisára pre deti,“ uviedol.Pozostalým tiež vyjadril úprimnú sústrasť. Doplnil, že na miesto vyslal svojich ľudí, ich úlohou je zmonitorovať situáciu a zistiť, aký dopad mala táto tragédia na ďalšie osoby, najmä deti. Mikloško tiež podotkol, že táto tragédia poukazuje na potrebu riešiť podmienky v marginalizovaných komunitách.„Vyzývam preto kompetentné orgány na rázne kroky, ktoré pomôžu predísť podobným tragédiám v budúcnosti. Deti na Slovensku si zaslúžia bezpečné a dôstojné podmienky na život,“ apeloval. K tragédii sa vyjadrili aj viacerí politickí predstavitelia.„Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám a príbuzným obetí vo Veľkom Šariši. Pracovníci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov sú už na mieste tragédie. Pomáhajú miestnym s prekonaním následkov nešťastia, zaisťujú bezpečné prostredie pre deti, poskytujú psychologickú a sociálnu intervenciu a ďalšiu podporu dotknutej rodine a príbuzným. Situáciu detailne sledujeme, spolupracujeme so samosprávou, ďalšími štátnymi inštitúciami a sme pripravení ďalej pomáhať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Hlas-SD ). Na tragédiu zareagoval aj prezident „Smrť každého človeka je nešťastie, ale krutá smrť štyroch malých detí je skutočná a mimoriadne bolestná tragédia. Je mi ľúto, v akých podmienkach stále žije množstvo detí vo vyspelom štáte v 21. storočí, a tieto podmienky sú živnou pôdou pre takéto tragédie,“ pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť a dodal, že verí, že štát i samospráva urobia všetko pre zmiernenie ich utrpenia. Sústrasť rodinám vyjadril aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), zároveň poďakoval aj záchranným zložkám za rýchlu reakciu.„S nesmiernym zármutkom som prijal správu o tragédii vo Veľkom Šariši, kde pri nočnom požiari vyhaslo päť ľudských životov. Ďalšie rodiny prišli o svoje domovy a ostali bez strechy nad hlavou, vďaka promptnej reakcii mesta našli útočisko v komunitnom centre,“ napísal predseda Kresťanskodemokratického hnutia a zároveň predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský Zdôraznil dôležitosť rýchlej pomoci a solidarity v danej situácii. Doplnil, že komunikuje s primátorom Veľkého Šariša, prešovská župa je pripravená pomôcť dotknutým osobám cez krajskú nadáciu.