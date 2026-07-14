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14. júla 2026

USA dokončili tretiu noc úderov proti Iránu, Trump hovorí o možnej dohode aj ďalšej eskalácii


Tagy: americké útoky Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Washington pokračuje vo vojenských operáciách, Teherán útočí na americké záujmy v regióne a napätie v Hormuzskom prielive prudko rastie.



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trump_42181 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Washington pokračuje vo vojenských operáciách, Teherán útočí na americké záujmy v regióne a napätie v Hormuzskom prielive prudko rastie.


Spojené štáty v noci na utorok uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti Iránu, čím zavŕšili tretiu noc po sebe trvajúcich vojenských operácií.

Nová eskalácia prichádza napriek tomu, že americký prezident Donald Trump naďalej tvrdí, že dohoda s Teheránom o ukončení konfliktu je stále možná.

„Dnes v noci ich zasiahneme veľmi tvrdo a zajtra ich zasiahneme tvrdo znovu,“ povedal Trump v rozhovore pre konzervatívneho moderátora Hugha Hewitta.

Irán zasiahol dva tankery


Americké Centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že útoky sa začali v pondelok večer a budú pokračovať s cieľom oslabiť schopnosť Iránu útočiť na civilné ciele a obchodnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. V reakcii na rastúce napätie vyskočili ceny ropy o viac ako deväť percent.

Situáciu ďalej vyhrotilo oznámenie Spojených arabských emirátov (SAE), podľa ktorého iránske strely zasiahli v Hormuzskom prielive dva tankery. Pri útoku zahynul jeden člen posádky a ďalších osem utrpelo zranenia.

Spoplatnený Hormuz


Trump zároveň oznámil obnovenie blokády iránskych prístavov a avizoval zavedenie 20-percentného poplatku na všetok náklad prepravovaný cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty sa podľa jeho slov stanú „strážcom Hormuzského prielivu“.

Americký prezident takisto pohrozil útokom na jadrové zariadenie Natanz, kde podľa západných spravodajských služieb môže Irán budovať dosiaľ nepriznaný komplex na obohacovanie uránu.

„Povedzte Iráncom, aby boli pripravení. Dajte im vedieť, že prichádzame, a nemôžu s tým urobiť vôbec nič,“ vyhlásil Trump.

Teherán bude lacnejší


Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí reagoval ironicky a uviedol, že ak má byť za bezpečnosť lodnej dopravy vyberaný poplatok, Teherán by ho účtoval lacnejšie než Washington.

Napriek pokračujúcim útokom Trump tvrdí, že diplomatické riešenie zostáva na stole. „Áno, myslím si, že dohoda je možná,“ povedal novinárom v Oválnej pracovni.

Podľa Teheránu je však memorandum o porozumení podpísané v júni „v kríze“. Irán zároveň varoval, že akékoľvek zapojenie štátov Perzského zálivu do amerických operácií bude považovať za „vojnový akt“.

Od obnovenia bojov minulý týždeň zahynulo v Iráne podľa oficiálnych údajov najmenej 25 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - USA dokončili tretiu noc úderov proti Iránu, Trump hovorí o možnej dohode aj ďalšej eskalácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
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