Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. júla 2026

Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta


Tagy: Americká polícia Brutálna vražda pozostatky Spevák Zneužívanie maloletej

Polícia opísala stav tela ako nerozpoznateľný. Prokuratúra tvrdí, že hudobník zavraždil dievča, aby utajil dlhodobé sexuálne zneužívanie. Na súde v



Zdieľať
gettyimages 1222506838 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Polícia opísala stav tela ako nerozpoznateľný. Prokuratúra tvrdí, že hudobník zavraždil dievča, aby utajil dlhodobé sexuálne zneužívanie.


Na súde v Los Angeles zazneli v utorok šokujúce detaily prípadu amerického speváka D4vd, vlastným menom David Anthony Burke, ktorý čelí obvineniam z vraždy, dlhodobého sexuálneho zneužívania maloletého dieťaťa a zohavenia ľudských pozostatkov.

Telo Celeste Rivas Hernandezovej našli vlani v septembri v kufri jeho vozidla Tesla len niekoľko dní pred jej 15. narodeninami.

Intenzívna aktivita hmyzu


Detektív losangeleskej polície Joshua Byers vypovedal, že telo bolo v pokročilom štádiu rozkladu. „Nebol som schopný rozoznať žiadne črty tváre. Rozklad bol natoľko pokročilý, že telo bolo nerozpoznateľné,“ uviedol pred súdom. Dodal, že oddelené končatiny sa nachádzali v inom vreci a niesli známky intenzívnej aktivity hmyzu.

Prokuratúra tvrdí, že Burke sa s dievčaťom zoznámil, keď malo 11 rokov, sexuálny vzťah s ňou mal začať o dva roky neskôr.

Podľa obžaloby ju zavraždil po tom, ako sa vyhrážala zverejnením ich dlhodobého nezákonného vzťahu, čo mohlo ohroziť jeho hudobnú kariéru.

Povedala, že má 18


Na súde prehrali aj záznam z kamery policajta, na ktorom Burke tvrdí: „Povedala mi, že má 18 rokov. Všetci hovoria, že mala 13.“

Bývalý finančný manažér speváka vypovedal, že Burke v rokoch 2023 až 2025 zarobil na hudobnej kariére desať až 11 miliónov dolárov (približne 8,6 až 9,5 milióna eur). Prokuratúra tým chce preukázať jeho možný motív chrániť svoju kariéru.

Burke všetky obvinenia odmieta. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu doživotné väzenie alebo trest smrti. Predbežné pojednávanie má podľa prokuratúry trvať tri až päť dní.


Zdroj: SITA.sk - Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká polícia Brutálna vražda pozostatky Spevák Zneužívanie maloletej
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou
<< predchádzajúci článok
Zastupiteľstvo v Trnave schválilo zmenu volebných obvodov aj počtu poslancov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 