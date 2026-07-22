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22. júla 2026
Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta
Polícia opísala stav tela ako nerozpoznateľný. Prokuratúra tvrdí, že hudobník zavraždil dievča, aby utajil dlhodobé sexuálne zneužívanie. Na súde v
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22.7.2026 (SITA.sk) - Polícia opísala stav tela ako nerozpoznateľný. Prokuratúra tvrdí, že hudobník zavraždil dievča, aby utajil dlhodobé sexuálne zneužívanie.
Na súde v Los Angeles zazneli v utorok šokujúce detaily prípadu amerického speváka D4vd, vlastným menom David Anthony Burke, ktorý čelí obvineniam z vraždy, dlhodobého sexuálneho zneužívania maloletého dieťaťa a zohavenia ľudských pozostatkov.
Telo Celeste Rivas Hernandezovej našli vlani v septembri v kufri jeho vozidla Tesla len niekoľko dní pred jej 15. narodeninami.
Detektív losangeleskej polície Joshua Byers vypovedal, že telo bolo v pokročilom štádiu rozkladu. „Nebol som schopný rozoznať žiadne črty tváre. Rozklad bol natoľko pokročilý, že telo bolo nerozpoznateľné,“ uviedol pred súdom. Dodal, že oddelené končatiny sa nachádzali v inom vreci a niesli známky intenzívnej aktivity hmyzu.
Prokuratúra tvrdí, že Burke sa s dievčaťom zoznámil, keď malo 11 rokov, sexuálny vzťah s ňou mal začať o dva roky neskôr.
Podľa obžaloby ju zavraždil po tom, ako sa vyhrážala zverejnením ich dlhodobého nezákonného vzťahu, čo mohlo ohroziť jeho hudobnú kariéru.
Na súde prehrali aj záznam z kamery policajta, na ktorom Burke tvrdí: „Povedala mi, že má 18 rokov. Všetci hovoria, že mala 13.“
Bývalý finančný manažér speváka vypovedal, že Burke v rokoch 2023 až 2025 zarobil na hudobnej kariére desať až 11 miliónov dolárov (približne 8,6 až 9,5 milióna eur). Prokuratúra tým chce preukázať jeho možný motív chrániť svoju kariéru.
Burke všetky obvinenia odmieta. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu doživotné väzenie alebo trest smrti. Predbežné pojednávanie má podľa prokuratúry trvať tri až päť dní.
Zdroj: SITA.sk - Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta © SITA Všetky práva vyhradené.
Na súde v Los Angeles zazneli v utorok šokujúce detaily prípadu amerického speváka D4vd, vlastným menom David Anthony Burke, ktorý čelí obvineniam z vraždy, dlhodobého sexuálneho zneužívania maloletého dieťaťa a zohavenia ľudských pozostatkov.
Telo Celeste Rivas Hernandezovej našli vlani v septembri v kufri jeho vozidla Tesla len niekoľko dní pred jej 15. narodeninami.
Intenzívna aktivita hmyzu
Detektív losangeleskej polície Joshua Byers vypovedal, že telo bolo v pokročilom štádiu rozkladu. „Nebol som schopný rozoznať žiadne črty tváre. Rozklad bol natoľko pokročilý, že telo bolo nerozpoznateľné,“ uviedol pred súdom. Dodal, že oddelené končatiny sa nachádzali v inom vreci a niesli známky intenzívnej aktivity hmyzu.
Prokuratúra tvrdí, že Burke sa s dievčaťom zoznámil, keď malo 11 rokov, sexuálny vzťah s ňou mal začať o dva roky neskôr.
Podľa obžaloby ju zavraždil po tom, ako sa vyhrážala zverejnením ich dlhodobého nezákonného vzťahu, čo mohlo ohroziť jeho hudobnú kariéru.
Povedala, že má 18
Na súde prehrali aj záznam z kamery policajta, na ktorom Burke tvrdí: „Povedala mi, že má 18 rokov. Všetci hovoria, že mala 13.“
Bývalý finančný manažér speváka vypovedal, že Burke v rokoch 2023 až 2025 zarobil na hudobnej kariére desať až 11 miliónov dolárov (približne 8,6 až 9,5 milióna eur). Prokuratúra tým chce preukázať jeho možný motív chrániť svoju kariéru.
Burke všetky obvinenia odmieta. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu doživotné väzenie alebo trest smrti. Predbežné pojednávanie má podľa prokuratúry trvať tri až päť dní.
Zdroj: SITA.sk - Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta © SITA Všetky práva vyhradené.
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