|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou od roku 2024 klesá, na ľudí dolieha konsolidácia
Dáta sa zbierajú online mesačne od októbra 2024, pričom každý mesiac sa do prieskumu zapája približne 1 000 respondentov. Od októbra 2024 spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou poklesla. V ...
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - Dáta sa zbierajú online mesačne od októbra 2024, pričom každý mesiac sa do prieskumu zapája približne 1 000 respondentov.
Od októbra 2024 spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou poklesla. V začiatkoch merania bolo spokojných 36 percent a nespokojných 43 percent respondentov. V máji tohoto roka bol pomer 34 percent spokojných a 50 percent nespokojných. Podiel spokojných ľudí ostáva pomerne stabilný, no podiel nespokojných narástol. Skóre spokojnosti, ktoré označuje rozdiel podielu spokojných a nespokojných, pokleslo z -7 na hodnotu -15,4. Ukazujú to výsledky každomesačného prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.
Dáta zbierajú online mesačne od októbra 2024, pričom každý mesiac sa do prieskumu zapája približne 1 000 respondentov. Tí odpovedajú na otázku: Do akej miery ste spokojní alebo nespokojní so svojou súčasnou životnou úrovňou? Svoju spokojnosť hodnotia na škále od 1 do 7, kde jednotka predstavuje odpoveď veľmi nespokojný/á, a sedmička odpoveď veľmi spokojný/á.
Najspokojnejší bývajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a tiež najmladšie a najstaršie generácie. Spokojní sú aj voliči Smeru.
„Vývoj spokojnosti so životnou úrovňou kopíruje implementáciu konsolidačných opatrení. Najvýraznejší pokles v spokojnosti so životnou úrovňou nastal po konsolidačnom balíčku, ktorý vstúpil do platnosti v januári 2025 a okrem iného zvýšil základnú sadzbu DPH z 20 % na 23 %. Letné mesiace roku 2025 priniesli prechodné zlepšenie. Tento pozitívny trend však nevydržal. Po ohlásení ďalšieho kola konsolidačných opatrení s účinnosťou od januára 2026 sa podiel nespokojných zvyšuje, no už miernejšie ako začiatkom roka 2025,“ vysvetľuje analytička NMS Market Research Slovakia Denisa Lakatošová.
Najväčšiu nespokojnosť so životnou úrovňou prejavujú obyvatelia vo veku 30 až 61 rokov. Ide o generácie nesúce najvyššiu finančnú záťaž napríklad v podobe hypoték, výchovy detí či rastúcich nákladov na bývanie. V tejto vekovej kategórii je v súčasnosti so svojou životnou úrovňou nespokojná viac ako polovica ľudí, priemerné skóre spokojnosti medzi nimi dosahuje -17,8. Spokojnosť so svojou životnou úrovňou častejšie vyjadrujú seniori a mladí ľudia z generácie Z.
Agentúra NMS Research Slovakia upozornila, že aj v týchto skupinách je podiel nespokojných mierne vyšší ako podiel spokojných. Zároveň je to ale omnoho menej než u ľudí v produktívnom veku. Priemerné skóre spokojnosti u generácie Z je -6,4, v prípade takzvaných baby boomers je to -2,6. „V poslednom meraní v máji 2026 vyjadrilo spokojnosť so svojou životnou úrovňou 45 percent mladých a 40 percent seniorov,” priblížila agentúra s tým, že nespokojnosť v oboch generáciách vyjadrovalo zhodne po 41 percent respondentov.
Dôležitý je aj stupeň vzdelania, medzi ľuďmi bez vysokoškolského vzdelania podiel tých, ktorí sú nespokojní so životnou úrovňou, dlhodobo výrazne prevyšuje spokojných. Priemerné skóre spokojnosti je u nich -18,3. „Každý druhý v tejto skupine obyvateľstva je aktuálne nespokojný so svojou životnou úrovňou. Spokojnosť prejavila tretina,” uvádza agentúra. Doplnila, že najväčšiu spokojnosť so životnou úrovňou prejavujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Pomer spokojných a nespokojných je medzi nimi takmer vyrovnaný.
Tento rok v máji išlo o 44 percent nespokojných a 42 percent spokojných a priemerné skóre spokojnosti bolo medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním +0,4. „Konsolidácia verejných financií nedopadá na všetkých rovnako. Ak by sme pri hodnotení životnej úrovne vychádzali z hodnotenia priamo od ľudí, medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva by patrili najmä ľudia v produktívnom veku bez vysokoškolského vzdelania,“ skonštatovala Lakatošová.
Najsilnejší rozdeľovacím faktorom v celom prieskume sú ale politické preferencie. Jedinou skupinou obyvateľstva, kde počas celého merania podiel spokojných prevyšuje podiel nespokojných sú voliči koaličnej strany Smer-SD. Priemerné skóre spokojnosti je u nich +19,9. Výsledky z mája 2026 ukazujú, že 55 percent z nich je spokojných a 33 percent nespokojných so životnou úrovňou.
„S ohľadom na dlhodobý vývoj stoja na opačnom konci voliči Hnutia Slovensko a Demokratov. Podiel nespokojných so životnou úrovňou medzi týmito voličmi je výrazne väčší ako podiel spokojných (priemerné skóre spokojnosti pre voličov Hnutia Slovensko -26,6, pre voličov Demokratov -24,9),” uvádza NMS Market Research Slovakia.
Poukazuje tiež na vývoj vnímanej životnej úrovne medzi voličmi Hlasu. Elekorát tejto strany začínal s relatívne pozitívnym hodnotením, no postupne medzi nimi rastie podiel nespokojných, a to výraznejšie ako u voličov ostatných politických subjektov. V súčasnosti je medzi nimi 49 percent nespokojných a 29 percent spokojných so životnou úrovňou.
Zdroj: SITA.sk - Spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou od roku 2024 klesá, na ľudí dolieha konsolidácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Od októbra 2024 spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou poklesla. V začiatkoch merania bolo spokojných 36 percent a nespokojných 43 percent respondentov. V máji tohoto roka bol pomer 34 percent spokojných a 50 percent nespokojných. Podiel spokojných ľudí ostáva pomerne stabilný, no podiel nespokojných narástol. Skóre spokojnosti, ktoré označuje rozdiel podielu spokojných a nespokojných, pokleslo z -7 na hodnotu -15,4. Ukazujú to výsledky každomesačného prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.
Dáta zbierajú online mesačne od októbra 2024, pričom každý mesiac sa do prieskumu zapája približne 1 000 respondentov. Tí odpovedajú na otázku: Do akej miery ste spokojní alebo nespokojní so svojou súčasnou životnou úrovňou? Svoju spokojnosť hodnotia na škále od 1 do 7, kde jednotka predstavuje odpoveď veľmi nespokojný/á, a sedmička odpoveď veľmi spokojný/á.
Najspokojnejší bývajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a tiež najmladšie a najstaršie generácie. Spokojní sú aj voliči Smeru.
Vývoj kopíruje zavádzanie opatrení
„Vývoj spokojnosti so životnou úrovňou kopíruje implementáciu konsolidačných opatrení. Najvýraznejší pokles v spokojnosti so životnou úrovňou nastal po konsolidačnom balíčku, ktorý vstúpil do platnosti v januári 2025 a okrem iného zvýšil základnú sadzbu DPH z 20 % na 23 %. Letné mesiace roku 2025 priniesli prechodné zlepšenie. Tento pozitívny trend však nevydržal. Po ohlásení ďalšieho kola konsolidačných opatrení s účinnosťou od januára 2026 sa podiel nespokojných zvyšuje, no už miernejšie ako začiatkom roka 2025,“ vysvetľuje analytička NMS Market Research Slovakia Denisa Lakatošová.
Najväčšiu nespokojnosť so životnou úrovňou prejavujú obyvatelia vo veku 30 až 61 rokov. Ide o generácie nesúce najvyššiu finančnú záťaž napríklad v podobe hypoték, výchovy detí či rastúcich nákladov na bývanie. V tejto vekovej kategórii je v súčasnosti so svojou životnou úrovňou nespokojná viac ako polovica ľudí, priemerné skóre spokojnosti medzi nimi dosahuje -17,8. Spokojnosť so svojou životnou úrovňou častejšie vyjadrujú seniori a mladí ľudia z generácie Z.
Agentúra NMS Research Slovakia upozornila, že aj v týchto skupinách je podiel nespokojných mierne vyšší ako podiel spokojných. Zároveň je to ale omnoho menej než u ľudí v produktívnom veku. Priemerné skóre spokojnosti u generácie Z je -6,4, v prípade takzvaných baby boomers je to -2,6. „V poslednom meraní v máji 2026 vyjadrilo spokojnosť so svojou životnou úrovňou 45 percent mladých a 40 percent seniorov,” priblížila agentúra s tým, že nespokojnosť v oboch generáciách vyjadrovalo zhodne po 41 percent respondentov.
Najspokojnejší sú vysokoškolsky vzdelaní
Dôležitý je aj stupeň vzdelania, medzi ľuďmi bez vysokoškolského vzdelania podiel tých, ktorí sú nespokojní so životnou úrovňou, dlhodobo výrazne prevyšuje spokojných. Priemerné skóre spokojnosti je u nich -18,3. „Každý druhý v tejto skupine obyvateľstva je aktuálne nespokojný so svojou životnou úrovňou. Spokojnosť prejavila tretina,” uvádza agentúra. Doplnila, že najväčšiu spokojnosť so životnou úrovňou prejavujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Pomer spokojných a nespokojných je medzi nimi takmer vyrovnaný.
Tento rok v máji išlo o 44 percent nespokojných a 42 percent spokojných a priemerné skóre spokojnosti bolo medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním +0,4. „Konsolidácia verejných financií nedopadá na všetkých rovnako. Ak by sme pri hodnotení životnej úrovne vychádzali z hodnotenia priamo od ľudí, medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva by patrili najmä ľudia v produktívnom veku bez vysokoškolského vzdelania,“ skonštatovala Lakatošová.
Politické preferencie rozdeľujú najviac
Najsilnejší rozdeľovacím faktorom v celom prieskume sú ale politické preferencie. Jedinou skupinou obyvateľstva, kde počas celého merania podiel spokojných prevyšuje podiel nespokojných sú voliči koaličnej strany Smer-SD. Priemerné skóre spokojnosti je u nich +19,9. Výsledky z mája 2026 ukazujú, že 55 percent z nich je spokojných a 33 percent nespokojných so životnou úrovňou.
„S ohľadom na dlhodobý vývoj stoja na opačnom konci voliči Hnutia Slovensko a Demokratov. Podiel nespokojných so životnou úrovňou medzi týmito voličmi je výrazne väčší ako podiel spokojných (priemerné skóre spokojnosti pre voličov Hnutia Slovensko -26,6, pre voličov Demokratov -24,9),” uvádza NMS Market Research Slovakia.
Poukazuje tiež na vývoj vnímanej životnej úrovne medzi voličmi Hlasu. Elekorát tejto strany začínal s relatívne pozitívnym hodnotením, no postupne medzi nimi rastie podiel nespokojných, a to výraznejšie ako u voličov ostatných politických subjektov. V súčasnosti je medzi nimi 49 percent nespokojných a 29 percent spokojných so životnou úrovňou.
Zdroj: SITA.sk - Spokojnosť Slovákov so životnou úrovňou od roku 2024 klesá, na ľudí dolieha konsolidácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Do Košíc zavítal bývalý český prezident Miloš Zeman, sprevádzal ho Rudolf Schuster
Do Košíc zavítal bývalý český prezident Miloš Zeman, sprevádzal ho Rudolf Schuster