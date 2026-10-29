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29. októbra 2026
Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nákup radarov za 1,5 milióna eur. Ministerstvo Šutaja Eštoka kamery neprevezme
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kamerové radary Kamery Nákup Nákup radarov Plán obnovy a odolnosti SR Radary
Ministerstvo zdôraznilo, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme a rovnako odmieta, že by nákup chcelo skryť. Po kauze takzvaných „ruských kamier" si
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29.10.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zdôraznilo, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme a rovnako odmieta, že by nákup chcelo skryť.
Po kauze takzvaných „ruských kamier" si ministerstvo vnútra objednalo 25 rýchlostných radarov za 1,5 milióna eur. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že rezort nákup „schoval" medzi tlačiarne, počítače a monitory v zmluve za 22 miliónov eur.
Zákazku podľa nadácie pritom opäť zadali na priamo firme Soitron. Obracia sa preto aj na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, aby predmetný nákup preverili. Ministerstvo však zdôraznilo, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme. Tiež odmieta, že by nákup chcelo skryť.
„Radary nemali ani potrebné osvedčenie. Získali ho až viac ako dva mesiace po objednaní," zdôraznila nadácia. Tá tiež tvrdí, že financovanie nákupu malo pôvodne ísť z plánu obnovy. Nakoniec však môže byť hradená zo štátneho rozpočtu.
„Stále nepoznáme výsledok bezpečnostnej analýzy Národného bezpečnostného úradu," uviedla Zastavme korupciu. Radary podľa nadácie ešte nie sú dodané, vyzývajú preto ministerstvo, aby objednávku zrušilo a vyhlásilo riadnu verejnú súťaž.
„Ak vláda chce, aby ľudia dodržiavali pravidlá, mala by ich aj sama dodržiavať. Obzvlášť pri miliónových nákupoch za ich peniaze," dodala Zastavme korupciu. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že tvrdenie, že túto objednávku skrývalo, je nepravdivé.
„Objednávka je zverejnená v registri objednávok ministerstva. V jej položkách je výslovne uvedený názov „Radarový rýchlomer m*SpeedDetR“, počet 25 kusov aj cena. Práve z tohto verejného zdroja čerpala aj samotná nadácia. Označenie
„PC, notebooky, servre, monitory, tlačiarne“ je názvom účtovnej skupiny materiálu, ktorú ekonomický systém automaticky priraďuje pri objednávkach informačných technológií. Toto účtovné označenie nemení nič na tom, že skutočný predmet objednávky je v registri výslovne uvedený," uviedol rezort.
Ministerstvo tiež akcentuje, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme. V septembri totiž rozhodlo, že objednávku nezrealizuje a zrušilo ju vo svojom ekonomickom systéme, pričom ďalšie zariadenia obstará súťažou.
„Od 14. augusta 2026 zariadenia bezpečnostne posudzoval Národný bezpečnostný úrad. Podľa záverov jeho protokolu zariadenie nepredstavuje bezpečnostné riziko. Ministerstvo objednávku zrušilo bez ohľadu na výsledok posúdenia. Už v septembri totiž verejne deklarovalo, že od spoločnosti Soitron v tomto projekte nové plnenia neobjednáva a analyzuje možnosti ukončenia spolupráce. Ďalšie zariadenia pre políciu bude ministerstvo obstarávať verejnou súťažou," vyhlásil rezort vnútra. Pri tvrdeniach o „necertifikovaných radaroch“ treba podľa ministerstva rozlišovať medzi objednaním meradla a jeho používaním.
„Zákon o metrológii upravuje používanie meradla, nie jeho objednanie. Typové schválenie pred dodaním zabezpečuje výrobca. Objednaný typ zariadenia získal schválenie Slovenského metrologického ústavu 22. septembra 2026. Žiadny z 25 objednaných radarov nebol použitý na meranie rýchlosti," uviedol rezort.
Doplnil, že z výdavkov Plánu obnovy vyňalo radary samotné ministerstvo, keďže zariadenia neboli prevzaté a prebiehalo ich bezpečnostné posúdenie. Európsku komisiu o tom informovalo v septembri a prostriedky z Plánu obnovy sa na tieto zariadenia nepoužili.
Pri objednávke ministerstvo podľa vyjadrenia vychádzalo z bodu 5.7 zmluvy a z prílohy číslo 1, ktoré upravujú dodanie, inštaláciu a konfiguráciu hardvéru systému mobilných pracovísk Národnej evidencie vozidiel.
„Vozidlový rýchlomer využíva rovnaké komponenty ako mobilné pracovisko a navyše obsahuje merací senzor. Je súčasťou toho istého systému. Ministerstvo poskytne Úradu pre verejné obstarávanie plnú súčinnosť," zdôraznil rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nákup radarov za 1,5 milióna eur. Ministerstvo Šutaja Eštoka kamery neprevezme © SITA Všetky práva vyhradené.
Po kauze takzvaných „ruských kamier" si ministerstvo vnútra objednalo 25 rýchlostných radarov za 1,5 milióna eur. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že rezort nákup „schoval" medzi tlačiarne, počítače a monitory v zmluve za 22 miliónov eur.
Zákazku podľa nadácie pritom opäť zadali na priamo firme Soitron. Obracia sa preto aj na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, aby predmetný nákup preverili. Ministerstvo však zdôraznilo, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme. Tiež odmieta, že by nákup chcelo skryť.
Radary bez osvedčenia
„Radary nemali ani potrebné osvedčenie. Získali ho až viac ako dva mesiace po objednaní," zdôraznila nadácia. Tá tiež tvrdí, že financovanie nákupu malo pôvodne ísť z plánu obnovy. Nakoniec však môže byť hradená zo štátneho rozpočtu.
„Stále nepoznáme výsledok bezpečnostnej analýzy Národného bezpečnostného úradu," uviedla Zastavme korupciu. Radary podľa nadácie ešte nie sú dodané, vyzývajú preto ministerstvo, aby objednávku zrušilo a vyhlásilo riadnu verejnú súťaž.
„Ak vláda chce, aby ľudia dodržiavali pravidlá, mala by ich aj sama dodržiavať. Obzvlášť pri miliónových nákupoch za ich peniaze," dodala Zastavme korupciu. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že tvrdenie, že túto objednávku skrývalo, je nepravdivé.
Skutočný predmet objednávky
„Objednávka je zverejnená v registri objednávok ministerstva. V jej položkách je výslovne uvedený názov „Radarový rýchlomer m*SpeedDetR“, počet 25 kusov aj cena. Práve z tohto verejného zdroja čerpala aj samotná nadácia. Označenie
„PC, notebooky, servre, monitory, tlačiarne“ je názvom účtovnej skupiny materiálu, ktorú ekonomický systém automaticky priraďuje pri objednávkach informačných technológií. Toto účtovné označenie nemení nič na tom, že skutočný predmet objednávky je v registri výslovne uvedený," uviedol rezort.
Ministerstvo tiež akcentuje, že neprevzalo ani jeden z 25 objednaných radarov a ani ich neprevezme. V septembri totiž rozhodlo, že objednávku nezrealizuje a zrušilo ju vo svojom ekonomickom systéme, pričom ďalšie zariadenia obstará súťažou.
Schválenie metrologického ústavu
„Od 14. augusta 2026 zariadenia bezpečnostne posudzoval Národný bezpečnostný úrad. Podľa záverov jeho protokolu zariadenie nepredstavuje bezpečnostné riziko. Ministerstvo objednávku zrušilo bez ohľadu na výsledok posúdenia. Už v septembri totiž verejne deklarovalo, že od spoločnosti Soitron v tomto projekte nové plnenia neobjednáva a analyzuje možnosti ukončenia spolupráce. Ďalšie zariadenia pre políciu bude ministerstvo obstarávať verejnou súťažou," vyhlásil rezort vnútra. Pri tvrdeniach o „necertifikovaných radaroch“ treba podľa ministerstva rozlišovať medzi objednaním meradla a jeho používaním.
„Zákon o metrológii upravuje používanie meradla, nie jeho objednanie. Typové schválenie pred dodaním zabezpečuje výrobca. Objednaný typ zariadenia získal schválenie Slovenského metrologického ústavu 22. septembra 2026. Žiadny z 25 objednaných radarov nebol použitý na meranie rýchlosti," uviedol rezort.
Dodanie, inštalácia a konfigurácia systému
Doplnil, že z výdavkov Plánu obnovy vyňalo radary samotné ministerstvo, keďže zariadenia neboli prevzaté a prebiehalo ich bezpečnostné posúdenie. Európsku komisiu o tom informovalo v septembri a prostriedky z Plánu obnovy sa na tieto zariadenia nepoužili.
Pri objednávke ministerstvo podľa vyjadrenia vychádzalo z bodu 5.7 zmluvy a z prílohy číslo 1, ktoré upravujú dodanie, inštaláciu a konfiguráciu hardvéru systému mobilných pracovísk Národnej evidencie vozidiel.
„Vozidlový rýchlomer využíva rovnaké komponenty ako mobilné pracovisko a navyše obsahuje merací senzor. Je súčasťou toho istého systému. Ministerstvo poskytne Úradu pre verejné obstarávanie plnú súčinnosť," zdôraznil rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na nákup radarov za 1,5 milióna eur. Ministerstvo Šutaja Eštoka kamery neprevezme © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kamerové radary Kamery Nákup Nákup radarov Plán obnovy a odolnosti SR Radary
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