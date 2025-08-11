Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. augusta 2025

TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin


Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že očakáva „konštruktívny rozhovor“ s Vladimirom Putinom. „Poviem mu: ‚Musíš ukončiť túto vojnu,‘“ povedal Trump na tlačovej ...



Zdieľať
trump_77621 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že očakáva „konštruktívny rozhovor“ s Vladimirom Putinom. „Poviem mu: ‚Musíš ukončiť túto vojnu,‘“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome o chystanej schôdzke a dodal, že by „rád videl prímerie veľmi, veľmi rýchlo“.


Trump uviedol, že hneď po stretnutí s Putinom, ktoré je naplánované na piatok v americkom štáte Aljaška, zavolá Zelenskému a ďalším európskym lídrom.

„Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj - Putin, alebo Zelenskyj, Putin a ja. Budem tam, ak to budú potrebovať,“ vyhlásil. Dodal, že ho „trochu trápi“ Zelenského tvrdenie, že na akékoľvek územné ústupky potrebuje ústavný súhlas. „Má súhlas na to, aby išiel do vojny ... Ale potrebuje súhlas na výmenu územia?“, nerozumie Trump. „Pretože bude prebiehať nejaká výmena územia," dodal.


Zdroj: SITA.sk - TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aljaška Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie
<< predchádzajúci článok
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 