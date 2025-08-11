|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že očakáva „konštruktívny rozhovor“ s Vladimirom Putinom. „Poviem mu: ‚Musíš ukončiť túto vojnu,‘“ povedal Trump na tlačovej ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že očakáva „konštruktívny rozhovor“ s Vladimirom Putinom. „Poviem mu: ‚Musíš ukončiť túto vojnu,‘“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome o chystanej schôdzke a dodal, že by „rád videl prímerie veľmi, veľmi rýchlo“.
Trump uviedol, že hneď po stretnutí s Putinom, ktoré je naplánované na piatok v americkom štáte Aljaška, zavolá Zelenskému a ďalším európskym lídrom.
„Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj - Putin, alebo Zelenskyj, Putin a ja. Budem tam, ak to budú potrebovať,“ vyhlásil. Dodal, že ho „trochu trápi“ Zelenského tvrdenie, že na akékoľvek územné ústupky potrebuje ústavný súhlas. „Má súhlas na to, aby išiel do vojny ... Ale potrebuje súhlas na výmenu územia?“, nerozumie Trump. „Pretože bude prebiehať nejaká výmena územia," dodal.
Zdroj: SITA.sk - TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
Trump uviedol, že hneď po stretnutí s Putinom, ktoré je naplánované na piatok v americkom štáte Aljaška, zavolá Zelenskému a ďalším európskym lídrom.
„Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj - Putin, alebo Zelenskyj, Putin a ja. Budem tam, ak to budú potrebovať,“ vyhlásil. Dodal, že ho „trochu trápi“ Zelenského tvrdenie, že na akékoľvek územné ústupky potrebuje ústavný súhlas. „Má súhlas na to, aby išiel do vojny ... Ale potrebuje súhlas na výmenu územia?“, nerozumie Trump. „Pretože bude prebiehať nejaká výmena územia," dodal.
Zdroj: SITA.sk - TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie
<< predchádzajúci článok
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra