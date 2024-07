Spoločnosť Tetra Pak oznámila 20% zniženie emisií skleníkových plynov do roku 2019, a to naprieč celým hodnotovým reťazcom

Prístup k transformácii potravinových systémov zameraný na opatrenia a stanovujúce štyri kľúčové cesty s cieľmi, ako bolo uvedené na konferencii COP28.



1.7.2024 (SITA.sk) - Správa o udržateľnosti spoločnosti Tetra Pak obsahuje:Spoločnosť Tetra Pak vydala 5. júna 25. Správu o udržateľnosti, ktorá sleduje pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla v rámci svojho programu udržateľnosti. Zameriava sa na päť vzájomne previazaných oblastí: potravinové systémy, obehové hospodárstvo, klímu, prírodu a sociálnu udržateľnosť.Správa o udržateľnosti spoločnosti za rok 2023, ktorá bola zverejnená 5. júna na Svetový deň životného prostredia OSN, ukazuje 20% zníženie emisií skleníkových plynov v hodnotovom reťazci a 47% zníženie emisií skleníkových plynov v rámci vlastných prevádzkach od roku 2019. Tetra Pak je na dobrej ceste k splneniu cieľa čistých nulových emisií skleníkových plynov vo vlastných prevádzkach do roku 2030 a podporuje dlhodobú ambíciu spoločnosti spolupracovať s dodávateľmi, zákazníkmi či ďalšími zúčastnenými stranami a dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci do roku 2050.Ďalším významným míľnikom bolo uvedenie aseptického nápojového kartónu so zábranou na báze papiera, ktorý znížil uhlíkovú stopu o tretinu (33 %) a priblížil spoločnosť k vývoju najudržateľnejšieho potravinového obalu na svete. Toto svetové prvenstvo bolo výsledkom investície 100 miliónov eur do výskumu a vývoja obalov v roku 2023, pričom rovnaké investície sa plánujú každoročne po dobu ďalších piatich až desiatich rokov., k výsledkom dodáva: "Aby bolo možné udržateľným spôsobom uživiť rastúcu populáciu, je spolupráca naprieč potravinárskym priemyslom stále dôležitejšia. Naša celosvetová prítomnosť a komplexné riešenia nám každý deň poskytujú príležitosti na spoluprácu so zúčastnenými stranami v celom hodnotovom reťazci: od poľnohospodárov, výrobcov potravín až po dodávateľov, politickú reprezentáciu, spotrebiteľov a ďalšie Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá s touto rolou súvisí Sme aj naďalej odhodlaní podieľať sa na transformácii svetových potravinových systémov, aby sme zaistili ich väčšiu bezpečnosť, odolnosť a udržateľnosť."Správa o udržateľnosti spoločnosti Tetra Pak za rok 2023 upozorňuje na ďalšie úspechy spoločnosti v uplynulom roku a jej pokračujúce iniciatívy na ochranu potravín, ľudí a planét. Patrí medzi ne:Celú správu za rok 2023 nájdete tu