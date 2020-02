Spomaľovanie ratu zamestnanosti na Slovensku by podľa analytikov malo pokračovať

Postupné spomaľovanie

Očakávané spomaľovanie

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Trend spomaľovania rastu zamestnanosti na Slovensku by mal pokračovať aj naďalej. Pre agentúru SITA to uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová."Stále totiž na trhy negatívnym spôsobom pôsobia externé riziká, aj keď časť z nich už čiastočne opadla (brexit a podpísanie prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou)," povedala.Upozornila však na to, že na trhy prišli nové riziká v podobe šíriaceho sa koronavírusu, ktorý môže spôsobiť obmedzenie cestovania, medzinárodného obchodu a spomalenie rastu čínskej ekonomiky."Ak bude zotavovanie nemeckej ekonomiky pokračovať aj naďalej, tak s určitým oneskorením by sa mohla situácia zlepšiť aj u nás. No kým nemecká ekonomika neožije výraznejšie, môžeme u nás očakávať aj naďalej mierny pokles zamestnanosti," tvrdí analytička Poštovej banky.Oživenie Nemecka bude podľa nej závisieť od vývoja globálnej ekonomiky, spomalenia čínskeho hospodárstva a dopadov koronavírusu na globálny rast.Rast zamestnanosti na Slovensku vo štvrtom kvartáli vlaňajška podľa Štatistického úradu SR spomalil na 0,7 %, zatiaľ čo ešte v prvom kvartáli minulého roka zamestnanosť rástla tempom o 1,8 %. Jej rast postupne z kvartálu na kvartál spomaľoval."Je to výsledkom slabšieho rastu našej ekonomiky počas minulého roka," povedala analytička. V záverečnom kvartáli minulého roka sa síce slovenské hospodárstvo mierne oživilo, to sa však podľa Glasovej premietne na našom trhu práce až s určitým časovým oneskorením.Ako pre agentúru SITA povedal analytik Tatra banky Tibor Lörincz, spomaľovanie rastu zamestnanosti na Slovensku bolo očakávané."Počet obyvateľov v produktívnom veku na Slovensku klesá, nezamestnanosť sa v zásade stabilizovala, preto aj možnosti rastu zamestnanosti sú obmedzené," tvrdí analytik.Rast zamestnanosti na Slovensku sa už bude spomaľovať aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej. "Je to konzistentné aj s pomalším rastom ekonomiky ako sme mali napríklad v roku 2018," povedala pre agentúru SITA.Rýchly odhad zamestnanosti štatistici na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnia, doplnia o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikujú 6. marca tohto roka.