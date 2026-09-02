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02. septembra 2026

Teherán ako odpoveď na vojnové zločiny chystá proti USA novú stratégiu, ktorá otrasie ich základmi


Tagy: americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe Vojnové zločiny

Šéf iránskej bezpečnosti varoval, že Washington porazia na bojisku, v diplomacii aj v ekonomickej konfrontácii. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v stredu označilo nočný americký útok na



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gettyimages 1222613340 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Šéf iránskej bezpečnosti varoval, že Washington porazia na bojisku, v diplomacii aj v ekonomickej konfrontácii.


Iránske ministerstvo zahraničných vecí v stredu označilo nočný americký útok na svadobnú oslavu na juhu krajiny, pri ktorom podľa úradov zomreli najmenej štyria ľudia a desiatky boli zranené, za „vojnový zločin“.

Pravdu o tejto nezákonnej, svojvoľnej vojne a skutočnú tvár vojnového zločinu je možné vidieť v Siriku, kde bola brutálne bombardovaná svadobná oslava ako súčasť zúfalého úsilia Ameriky zakryť vlastné zlyhanie,“ napísal na platforme X hovorca rezortu Esmaíl Bakáí.

Šéf iránskej bezpečnosti Mohsen Rezáí v reakcii na najnovšie smrteľné americké útoky varoval Spojené štáty, že čoskoro spoznajú „novú stratégiu“ Teheránu vo vojne proti jeho dlhoročnému nepriateľovi.

Čoskoro uvidíte, že nová iránska stratégia na bojisku, v diplomacii a pri konfrontácii s ekonomickou blokádou otrasie vašimi základmi,“ uviedol tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach.




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Zdroj: SITA.sk - Teherán ako odpoveď na vojnové zločiny chystá proti USA novú stratégiu, ktorá otrasie ich základmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe Vojnové zločiny
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