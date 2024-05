Športovci sa na LOH 2024 budú môcť vyjadrovať iba určitým spôsobom, politická a náboženská propaganda je zakázaná

Sloboda prejavu bude obmedzená

Zachovanie úctivého prostredia

16.5.2024 (SITA.sk) - Športovci súťažiaci na tohtoročných olympijských hrách v Paríži sa v čase podujatia budú musieť držať nových pravidiel pre verejné vyjadrenia.Ako pripomenul oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v Olympijskej charte stanovil miesta, na ktorých súťažiaci budú môcť slobodne vyjadriť svoje názory na akúkoľvek otázku počas OH. Sloboda prejavu športovcov však bude podliehať určitým obmedzeniam.„Všetci súťažiaci, tréneri alebo iní členovia výpravy na olympijských hrách majú nárok na slobodu prejavu v súlade s olympijskými hodnotami a so základnými princípmi olympizmu a v zhode s usmerneniami stanovenými výkonným výborom MOV," nachádza sa v charte, ktorá tiež uvádza: „V olympijských priestoroch, na športoviskách a na iných miestach nie je povolený žiadny typ demonštrácií alebo politickej, náboženskej či rasovej propagandy."Vyjadrenie názoru bude zakázané počas otváracieho aj záverečného ceremoniálu, odovzdávania medailí, súťaží aj počas pobytu v olympijskej dedine.SOŠV doplnil, že vhodnými miestami a príležitosťami pre športovcov na vyjadrenie svojich názorov budú predovšetkým mixzóna, v ktorej olympionici komunikujú s médiami, tiež tlačové konferencie, rozhovory či tímové stretnutia. Takisto môžu na tento účel využiť aj svoje účty na sociálnych sieťach.„Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k primeraným disciplinárnym opatreniam zo strany MOV. Cieľom obmedzení je vyvážiť slobodu prejavu so zachovaním úctivého prostredia zameraného na súťaženie počas olympijských hier v Paríži v roku 2024," konštatuje web olympic.sk.