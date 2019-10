Kaliňák nebude kandidovať vo voľbách a chystá sa odísť z vedenia Smeru-SD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2019 - Dlhoročný podpredseda vládneho Smeru-SD Robert Kaliňák sa na najbližšom povolebnom sneme, kde sa bude voliť stranícke vedenie, už o funkciu uchádzať nebude.Neplánuje kandidovať ani v budúcoročných parlamentných voľbách. Informuje o tom spravodajský web. Exminister vnútra podľa webu tvrdí, že sa do politiky nevráti ani v prípade, že by Smer vyhral voľby a skladal vládu.„Ja som odišiel na dôchodok a na ňom aj ostanem. Inými slovami to môžete definovať aj takto,“ odpovedal Kaliňák na otázku spomínaného portálu, či platí, že nebude na kandidátke Smeru. „Určite sa v aktívnej politike ani v inej podobe nebudem zúčastňovať. To znamená, či výkonnej, alebo inej. Ak by bol Smer úspešný v týchto voľbách, mňa sa to už netýka,“ povedal.Kaliňák odstúpil z postu ministra vnútra po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa vzdal aj poslaneckého mandátu.