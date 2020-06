Pellegrini uštedril Smeru úder, Fico je za zenitom a pohyby v strane budú pokračovať

Vnútrostranícky plebiscit v Smere-SD

Fico je za zenitom

Rozhodnutie Tomáša je prekvapením

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Necelé dve tretiny preferenčných hlasov z poslancov zvolených za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) do parlamentu získala skupina okolo Petra Pellegriniho, ktorá je na odchode z materskej strany a plánuje založiť konkurenčný politický subjekt.Vyplýva to z prepočtov preferenčných hlasov strany Smer-SD v tohtoročných parlamentných voľbách, ktoré urobila agentúra SITA.Podľa politického analytika Jána Baránka čísla Pellegriniho skupiny signalizujú jeho výraznú podporu. Politológ Juraj Marušiak hovorí, že ku skutočnému súboju v priestore sociálnej demokracie dôjde až v ďalších parlamentných voľbách.Smer-SD vo februárových voľbách získal 38 poslaneckých kresiel. Zvolení poslanci dostali dohromady 1 313 206 preferenčných hlasov. S Pellegrinim je na odchode zo Smeru-SD desať poslancov. Tí vo voľbách mali spolu 828 673 preferenčných hlasov.Politológ Marušiak povedal, že už tohtoročné parlamentné voľby boli svojím spôsobom vnútrostraníckym plebiscitom v Smere-SD a aj voliči strany sú unavení z doterajšieho vedenia strany.„Nedá sa však povedať, že všetci, ktorí zostávajú v starom Smere-SD, sú beznádejne skompromitovaní. Bez ohľadu na pomer preferenčných hlasov vo voľbách 2020 v roku 2024 budú rozhodovať iné faktory. Bude to naozajstným meraním síl vo vnútri sociálnodemokratického tábora,“ zhodnotil.Marušiak upozornil, že expremiér Pellegrini je voličsky úspešnejší, ale je otázka, či to bude platiť pre niektorých ďalších členov, ktorí s ním odchádzajú zo Smeru-SD. „Dôležité tiež bude, ako sa posunú nálady verejnosti v priebehu štyroch rokov počas pôsobenia tejto vlády,“ poznamenal.Pellegrini v stredu naznačil, že ho neskôr môžu nasledovať ďalší poslanci z parlamentného klubu.„Neviem, aká je motivácia ďalšej údajnej skupiny, ktorá čaká ešte s odchodom cez leto, keď už projekt Pellegriniho je evidentne na stole. Môže sa mu stať, že zostane len so svojím jadrom, ale takéto čakanie na ďalších poslancov je veľmi zvláštne a veľa skôr vypovie o tých konkrétnych ľuďoch,“ mienil Marušiak.O ďalšom vývoji v Smere-SD povedal, že jeho súčasný predseda je za zenitom a ďalšie pohyby v tejto strane budú pokračovať. „Nie je to však automaticky garancia úspechu politického projektu Petra Pellegriniho,“ dodal Marušiak.Analytik Baránek zhodnotil odchádzajúcu Pellegriniho skupinu ako úder pre Smer-SD. „Podľa výsledkov posledných parlamentných volieb ide o veľký počet voličov. Z počtu preferenčných hlasov sa ale nedá presne vyvodiť, že títo voliči aj odídu,“ povedal Baránek. Odporučil počkať na prieskumy verejnej mienky, keď už bude Pellegriniho strana riadne ohlásená.S Pellegrinim odchádzajú zo Smeru-SD dvaja podpredsedovia strany Peter Žiga Richard Raši , exministerka vnútra Denisa Saková , exministerka kultúry Ľubica Laššáková , niekdajší šéf Úradu vlády Matúš Šutaj Eštok , exporadca premiéra Pellegriniho a bývalý veľvyslanec v USA Peter Kmec , primátori Kežmarku Ján Ferenčák a Liptovského Mikuláša Ján Blcháč , poslanec Róbert Puci Ten bol v minulosti hovorcom šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka , neskôr pracoval na tlačovom odbore Úradu vlády SR a bol aj poradcom premiéra Roberta Fica. V minulom volebnom období krátko pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve školstva.Baránka prekvapilo, že sa k Pellegrinimu pridal Tomáš. „Skôr som si myslel, že vydrží pri Ficovi. Nevylučoval som dokonca, že by kandidoval za predsedu Smeru-SD,“ uviedol analytik a dodal, že Tomáš zrejme vidí väčšiu perspektívu u Pellegriniho.Klub Smeru-SD má momentálne 37 poslancov. Pred časom z neho vystúpil Ján Podmanický . Ak by chcel byť Pellegrini silnejší ako klub jeho pôvodnej materskej strany, muselo by k nemu ešte prísť ďalších osem poslancov.