Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025
Tagy: Hospodársky výsledok PR
Hospodárenie SPP v roku 2025 ovplyvnil najmä medziročný pokles cien elektriny a zemného plynu.
28.5.2026 (SITA.sk) - Hospodárenie SPP v roku 2025 ovplyvnil najmä medziročný pokles cien elektriny a zemného plynu.
Hospodárenie SPP v roku 2025 ovplyvnil najmä medziročný pokles cien elektriny a zemného plynu, a to tak na strane nákupných cien komodít v dôsledku poklesu trhových cien na komoditných trhoch, ako aj na strane predajných cien pre všetky segmenty odberateľov. Ceny za dodávku plynu a elektriny pre zraniteľných odberateľov boli upravené mimoriadnymi opatreniami vo forme zastropovania cien prostredníctvom tzv. krízovej regulácie alebo povinnosťami vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). S týmito opatreniami súvisiace kompenzácie za zemný plyn pre domácnosti boli nižšie, čo súviselo najmä s poklesom cien zemného plynu. Celkové výnosy SPP v roku 2025 boli na úrovni 2,7 mld. eur, pričom zisk po zdanení dosiahol 238 miliónov eur.
Podobne ako výnosy, aj výšku nákladov ovplyvnili nižšie ceny na komoditných trhoch. V dôsledku transformácie štruktúry dovozu plynu do Európskej únie a s ňou súvisiacou diverzifikáciou, tvorili ťažisko prevádzkových nákladov najmä náklady na nákup zemného plynu a elektriny, ako aj náklady na prepravu a skladovanie zemného plynu, a to v súvislosti s maximalizáciou zásob plynu realizovanou v záujme zaistenia bezpečnosti jeho dodávok. SPP v roku 2025 znášal významné náklady v podobe dodatočných skladovacích kapacít z dôvodu plnenia VHZ zameraného na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu.
"V SPP sme sa v roku 2025 úspešne adaptovali na situáciu po ukončení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a tieto toky sme plnohodnotne nahradili alternatívnymi trasami. Zároveň sme pokračovali v príprave na dlhodobé fungovanie bez dodávok plynu z Ruskej federácie. Kľúčovou výzvou bolo vyvážiť ekonomické dopady zmeny zdrojovania, s požiadavkami na bezpečnosť dodávok. Výsledkom boli bezproblémové dodávky plynu našim zákazníkom počas celého minulého roka, pri zachovaní pozitívneho hospodárenia," zdôraznil predseda predstavenstva SPP Juraj Ondris.
Bezpečnosť dodávok plynu od SPP pre svojich zákazníkov bola a je postavená na troch hlavných pilieroch. Prvým pilierom sú obchodné zmluvy na nákup plynu z rôznych zdrojov, druhým diverzifikované prepravné trasy a tretím zemný plyn uskladnený v zásobníkoch.
"V uplynulom roku sme naplno zúročili vybudované partnerstvá s poprednými globálnymi hráčmi. Vďaka strategickému využívaniu zásobníkových kapacít a optimalizácii nákupného portfólia sme potvrdili našu úlohu garanta energetickej bezpečnosti štátu. Adaptívny prístup k hedgingu nám umožnil minimalizovať negatívny vplyv cenových výkyvov na koncových odberateľov a zároveň udržať finančnú stabilitu spoločnosti," uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich stabilný hospodársky výsledok SPP je konzervatívna stratégia zameraná na minimalizáciu trhových, ale aj ďalších rizík. Zvolená stratégia riadenia rizík s dôrazom na zabezpečenie finančnej a prevádzkovej stability bola jedným z pilierov dosahovania obchodných a rozvojových cieľov spoločnosti aj v podmienkach výziev roka 2025. SPP tak v uplynulom roku dosiahol hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti vo výške 134 miliónov eur.
SPP sa každoročne významnou mierou podieľa na príjmoch štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a to formou dividend, daní a odvodov, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a DPH. V roku 2025 odviedla spoločnosť do štátneho rozpočtu vo forme daní a odvodov 417,5 mil. eur. V roku 2025 tak celkový odvod SPP do štátneho rozpočtu spolu s dividendami (279,3 mil. eur) predstavoval 696,8 mil. eur, čo tvorilo 2,56 % podiel na príjmoch štátneho rozpočtu.
SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP Mobilita s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám a zároveň poskytuje služby nabíjania pre elektrické vozidlá. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
