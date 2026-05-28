Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
Archív správ
28. mája 2026
Tomášovo ministerstvo po kritike liberálov prízvukovalo, že opatreniami chce zabrániť zneužívaniu náhradnej starostlivosti – VIDEO
Pripravované opatrenia podľa ministerstva v žiadnom prípade nemajú postihnúť rodiny, v ktorých náhradná starostlivosť plní svoj účel a je v najlepšom záujme dieťaťa. Opozičná
28.5.2026 (SITA.sk) - Pripravované opatrenia podľa ministerstva v žiadnom prípade nemajú postihnúť rodiny, v ktorých náhradná starostlivosť plní svoj účel a je v najlepšom záujme dieťaťa.
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje plány rezortu práce, ktorý si chce posvietiť na možné zneužívanie príspevkov za náhradnú starostlivosť. Podľa SaS ide o nebezpečný a necitlivý zásah proti najzraniteľnejším deťom, ktorý môže viesť k rozbíjaniu fungujúcich vzťahových väzieb a návratu detí do ústavnej starostlivosti.
Ministerstvo práce však prízvukovalo, že pripravované opatrenia sa majú týkať len fiktívnych náhradných starostlivostí a v žiadnom prípade nemajú postihnúť rodiny, v ktorých náhradná starostlivosť plní svoj účel a je v najlepšom záujme dieťaťa.
Nebezpečný precedens
Podľa poslankyne SaS Vladimíry Marcinkovej pripravovanými opatreniami minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) spochybňuje rozhodnutia súdov a vytvára nebezpečný precedens.
"Pán minister chce preverovať tisíce prípadov náhradnej starostlivosti, pretože vraj dochádza k zneužívaniu systému. Ale o náhradnej starostlivosti nerozhoduje politik, rozhoduje o nej súd. Erik Tomáš týmto spochybňuje rozhodnutia súdov, odborníkov, sociálnych pracovníkov aj lekárov. A vôbec sa nepýta, čo bude s tým dieťaťom, ak ho z prostredia starých rodičov alebo príbuzných vytrhnú. Veľmi často skončí v detskom domove," upozornila.
Poslankyňa pripomenula, že ústavná starostlivosť je pre štát výrazne drahšie a pre dieťa horšia. "Štát zaplatí za jedno dieťa v detskom domove viac ako 2 000 eur mesačne. Starým rodičom, ktorí sa o dieťa starajú s láskou, dá maximálne pár stoviek eur. Toto nie je ani ekonomicky rozumné, ani ľudské. Vyspelé krajiny sa snažia dostať deti z ústavov do rodín, zatiaľ čo Erik Tomáš ide presným opačným smerom," zdôraznila Marcinková.
Podľa Vladimíra Ledeckého z SaS minister práce nerozumie realite ľudí v generačnej chudobe a takýmito návrhmi môže situáciu zhoršiť. "O náhradnej starostlivosti nerozhoduje jeden úradník od stola. Je do toho zapojená škola, lekári, obec, sociálni pracovníci, úrad práce a nakoniec súd, ktorý situáciu preveruje priamo v rodine. A teraz príde Erik Tomáš a všetkých spochybní, lebo si myslí, že niekto poberá 250 eur neoprávnene. To je absurdné a nebezpečné zároveň," uviedol poslanec.
Boj proti zneužívaniu náhradnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v svojom stanovisku prízvukovalo, že pripravované opatrenia majú zabrániť zneužívaniu náhradnej starostlivosti.
"Trváme však na príprave opatrení, ktoré zabránia zneužívaniu náhradnej starostlivosti v prípadoch, ktoré sú iba fiktívne. Takéto podozrenia sa objavili opakovane a upozornili na nich aj predstavitelia samospráv, najmä z oblastí, kde žijú marginalizované rómske komunity. Potvrdil ich aj komisár pre deti Jozef Mikloško," uviedol tlačový odbor rezortu práce.
Ministerstvo tiež zdôraznilo, že pripravované opatrenia sa dotknú len tých, ktorí systém náhradnej starostlivosti zneužívajú. "V žiadnom prípade nemajú postihnúť rodiny, v ktorých náhradná starostlivosť plní svoj účel a je v najlepšom záujme dieťaťa," dodal rezort.
Minister práce v pondelok oznámil prípravu legislatívneho balíka, v rámci ktorého si chce rezort posvietiť na viaceré možné zneužívania sociálneho systému. Hoci o samotnej náhradnej starostlivosti môže rozhodnúť len súd, ministerstvo práce plánuje posilniť kompetencie úradov, ktoré potrebu náhradnej starostlivosti posudzujú ešte pred samotným rozhodnutím. Zároveň plánuje preveriť aj všetky náhradné starostlivosti, o ktorých bolo rozhodnuté už v minulosti. V rámci pripravovanej legislatívy si chce rezort práce posvietiť aj na neoprávnené vyplácanie sirotských dôchodkov.
Zdroj: SITA.sk - Tomášovo ministerstvo po kritike liberálov prízvukovalo, že opatreniami chce zabrániť zneužívaniu náhradnej starostlivosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
SPP si udržal stabilný hospodársky výsledok aj v roku 2025
