|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Kanadský obranca z Edmontonu vravel, že proti Slovákom to bol zápas NHL – VIDEO, FOTO
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026
Kanaďania sa potrápili so Slovákmi, ale v tretej tretine už jasne dominovali.
Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Kanaďania sa potrápili so Slovákmi, ale v tretej tretine už jasne dominovali.
Kanada je častým súperom Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji, ale takmer so železnou pravidelnosťou zámorský favorit pravidelne víťazí.
V nedeľu večer vo Fribourgu Slováci veľmi dlho vzdorovali zrejme najväčšiemu adeptovi na zisk titulu majstra sveta. A hoci po dvoch tretinách svietil na ukazovateli skóre remízový stav 1:1, po skončení zápasu to bolo 5:1 pre Kanadu.
Podľa webu Medzinárodnej hokejovej federácie bola to už šestnásta prehra Slovenska s Kanadou popri dvoch remízach a dvoch slovenských víťazstvách.
"Slováci hrali tvrdo a malo to veľkú intenzitu s dobrou obranou. Bol to akoby zápas NHL," povedal kanadský obranca Darnell Nurse, ktorý hráva s Connorom McDavidom v Edmontone. Tréner Kanady Misha Donskov vyzdvihol nastavenie hráčov do tretej tretiny, v ktorej jeho zverenci rozhodli o svojom víťazstve.
"Nepoľavili sme v aktivite za nerozhodného stavu a naše špeciálne formácie nám napokon pomohli k víťazstvu," zhodnotil Donskov pre TSN.
Narážal aj na to, že víťazný gól strelil Gabriel Vilardi v presilovej hre a štvrtý pridal Ryan O´Reilly v oslabení.
"Proti tímom, ktoré vedia dobre brániť, musíte zostať trpezliví a neustále dobýjať ich bránku. Keď konečne strelíte gól, ono to konečne povolí. My sme hrali od začiatku dobre, ale až v tretej tretine sa dostavila gólová odmena," dodal Nurse.
Slovenský obranca Samuel Kňažko skonštatoval, že na začiatku tretej tretiny sa stalo niečo, čo ovplyvnilo ďalšie dianie na ľade. Po presilovkovom góle Kanady sa razom zmenil pomer síl na ľade v prospech zámorského favorita.
"Išli sme do troch hráčov, ubránili sme sa presilovke o dvoch mužov, ale potom prišiel nešťastný odraz puku pred našou bránkou. Kanaďania strelili gól a zrazu boli vo všetkom o krok pred nami. Nemôžeme sa však čudovať. Majú v tíme iba hráčov z NHL a my sme už boli aj trochu unavení. Doľahla na nás ťarcha dvoch náročných zápasoch v priebehu dvoch. Ak hráte proti Česku a Kanade za sebou bez dňa oddychu, je to náročné. Prvé dve tretiny sme sa ešte držali, ale zápas sa hrá 60 minút a to sme už nezvládli," skonštatoval Kňažko podľa webu MS v hokeji.
Na Slovákov čaká posledný zápas v B-skupine vo Fribourgu v utorok od 16.20 h a bude to pravé vyvrcholenie. Nastúpia proti Švédom, ktorí budú odhodlaní dať do toho všetko, lebo len víťazstvo za 3 body im zabezpečí postup do štvrťfinále. Slovákom stačí zisk jedného bodu. Ak by však Nóri predtým prehrali s Čechmi aj Dánmi a získali z týchto zápasov maximálne bod, slovenskí hokejisti môžu aj prehrať a postúpia do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Kanadský obranca z Edmontonu vravel, že proti Slovákom to bol zápas NHL – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanada je častým súperom Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji, ale takmer so železnou pravidelnosťou zámorský favorit pravidelne víťazí.
V nedeľu večer vo Fribourgu Slováci veľmi dlho vzdorovali zrejme najväčšiemu adeptovi na zisk titulu majstra sveta. A hoci po dvoch tretinách svietil na ukazovateli skóre remízový stav 1:1, po skončení zápasu to bolo 5:1 pre Kanadu.
Podľa webu Medzinárodnej hokejovej federácie bola to už šestnásta prehra Slovenska s Kanadou popri dvoch remízach a dvoch slovenských víťazstvách.
Veľká intenzita
"Slováci hrali tvrdo a malo to veľkú intenzitu s dobrou obranou. Bol to akoby zápas NHL," povedal kanadský obranca Darnell Nurse, ktorý hráva s Connorom McDavidom v Edmontone. Tréner Kanady Misha Donskov vyzdvihol nastavenie hráčov do tretej tretiny, v ktorej jeho zverenci rozhodli o svojom víťazstve.
Špeciálne formácie
"Nepoľavili sme v aktivite za nerozhodného stavu a naše špeciálne formácie nám napokon pomohli k víťazstvu," zhodnotil Donskov pre TSN.
Zostať trpezliví
Narážal aj na to, že víťazný gól strelil Gabriel Vilardi v presilovej hre a štvrtý pridal Ryan O´Reilly v oslabení.
"Proti tímom, ktoré vedia dobre brániť, musíte zostať trpezliví a neustále dobýjať ich bránku. Keď konečne strelíte gól, ono to konečne povolí. My sme hrali od začiatku dobre, ale až v tretej tretine sa dostavila gólová odmena," dodal Nurse.
Slovenský obranca Samuel Kňažko skonštatoval, že na začiatku tretej tretiny sa stalo niečo, čo ovplyvnilo ďalšie dianie na ľade. Po presilovkovom góle Kanady sa razom zmenil pomer síl na ľade v prospech zámorského favorita.
Kňažko vysvetľuje
"Išli sme do troch hráčov, ubránili sme sa presilovke o dvoch mužov, ale potom prišiel nešťastný odraz puku pred našou bránkou. Kanaďania strelili gól a zrazu boli vo všetkom o krok pred nami. Nemôžeme sa však čudovať. Majú v tíme iba hráčov z NHL a my sme už boli aj trochu unavení. Doľahla na nás ťarcha dvoch náročných zápasoch v priebehu dvoch. Ak hráte proti Česku a Kanade za sebou bez dňa oddychu, je to náročné. Prvé dve tretiny sme sa ešte držali, ale zápas sa hrá 60 minút a to sme už nezvládli," skonštatoval Kňažko podľa webu MS v hokeji.
Stačí jeden bod
Na Slovákov čaká posledný zápas v B-skupine vo Fribourgu v utorok od 16.20 h a bude to pravé vyvrcholenie. Nastúpia proti Švédom, ktorí budú odhodlaní dať do toho všetko, lebo len víťazstvo za 3 body im zabezpečí postup do štvrťfinále. Slovákom stačí zisk jedného bodu. Ak by však Nóri predtým prehrali s Čechmi aj Dánmi a získali z týchto zápasov maximálne bod, slovenskí hokejisti môžu aj prehrať a postúpia do štvrťfinále.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Zdroj: SITA.sk - Kanadský obranca z Edmontonu vravel, že proti Slovákom to bol zápas NHL – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026
Súvisiace články:
MS v hokeji 2026: Slovensko odolávalo silnej Kanade dve tretiny, favorit rozhodol až v závere. Slovensko - Kanada 1:5 (24. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Slovensko – Dánsko 5:1. Slovenskí hokejisti sa výrazne priblížili k postupu do štvrťfinále (21. 5. 2026)
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti (21. 5. 2026)
Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu (20. 5. 2026)
MS 2026 v hokeji: Slovensko – Slovinsko 5:4 po samostatných nájazdoch (19. 5. 2026)
Premiéra na MS v hokeji bola poriadna výzva, ale brankár Gajan to zvládol takmer so shutoutom – VIDEO, FOTO (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine (17. 5. 2026)
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka
Šramková vyzve v 1. kole Grabherovú. Je to jedna z prijateľnejších súperiek, vraví Slovenka
<< predchádzajúci článok
MS v hokeji 2026: Slovensko odolávalo silnej Kanade dve tretiny, favorit rozhodol až v závere. Slovensko - Kanada 1:5
MS v hokeji 2026: Slovensko odolávalo silnej Kanade dve tretiny, favorit rozhodol až v závere. Slovensko - Kanada 1:5