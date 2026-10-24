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24. októbra 2026
Srbskí študenti chcú po 14 rokoch zosadiť vládnu stranu Aleksandara Vučiča, upozorňujú na zastrašovanie a represie
Na študentskej kandidátke je 250 uchádzačov o poslanecké mandáty, pričom väčšina z nich dosiaľ nezastávala verejné funkcie. Srbskí študenti, ktorí už takmer dva roky organizujú masové ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Na študentskej kandidátke je 250 uchádzačov o poslanecké mandáty, pričom väčšina z nich dosiaľ nezastávala verejné funkcie.
Srbskí študenti, ktorí už takmer dva roky organizujú masové protivládne protesty, sa v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách pokúsia ukončiť viac ako 14-ročnú vládu Srbskej pokrokovej strany (SNS). Ich kandidátka predstavuje jednu z najvážnejších politických výziev pre pravicovo-populistickú stranu bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorá je pri moci od roku 2012.
„Som si istá, že vyhráme a v pondelok 26. októbra sa zobudíme v slobodnom Srbsku,“ povedala agentúre AFP 21-ročná študentka politológie Maša Perepeliucová.
Študentské hnutie vzniklo po tragédii z novembra 2024, keď sa na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade zrútil betónový prístrešok a zahynulo 16 ľudí. Nešťastie vyvolalo rozsiahle protesty proti údajnej korupcii a netransparentnému fungovaniu štátnych inštitúcií. Demonštrácie postupne prerástli do najväčšieho občianskeho odporu v Srbsku od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000. Na marcovom zhromaždení v Belehrade sa podľa nezávislých odhadov zúčastnilo približne 300-tisíc ľudí.
Na študentskej kandidátke je 250 uchádzačov o poslanecké mandáty, pričom väčšina z nich dosiaľ nezastávala verejné funkcie. Mnohí pochádzajú z akademického prostredia a odborných profesií. Hnutie nemá výrazného vodcu a kandidátov vyberajú zhromaždenia na jednotlivých univerzitných fakultách.
„Nehľadáme nového lídra, okolo ktorého by vznikol ďalší kult osobnosti,“ uvádza sa na jeho webovej stránke. Profesor chémie a kandidát Radomir Šaičić tvrdí, že študenti ponúkajú alternatívu k doterajším politickým praktikám. „Je to vlna ľudovej nespokojnosti, nádeje a viery vo víťazstvo, ktorú nemožno zastaviť,“ povedal.
Aktivisti však upozorňujú na zastrašovanie a represie. Podľa Šaičića boli viacerí študenti odpočúvaní, sledovaní, zadržiavaní alebo obťažovaní. Desiatky demonštrantov skončili vo väzbe, pričom niektorých úrady obvinili z prípravy násilného zvrhnutia ústavného poriadku. Počas protestov opakovane vrazili autá do davov a demonštrantov napádali maskovaní muži. Organizácia SHARE Foundation navyše upozornila na prípady napadnutia telefónov ľudí spojených s hnutím sofistikovaným špionážnym softvérom. Srbské úrady odmietajú, že by o takýchto aktivitách vedeli.
Vučić, ktorý v septembri odstúpil z prezidentskej funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra, opakovane označuje študentské protesty za pokus o prevrat podporovaný zo zahraničia. Toto tvrdenie šíria aj médiá naklonené vládnej strane. Študenti ho odmietajú a poukazujú na nerovné podmienky politického súboja. „Ľudia často nemajú možnosť vidieť druhú stranu, jednoducho preto, ako fungujú médiá v Srbsku,“ vysvetlila Perepeliucová.
Výsledok volieb zostáva neistý, keďže v Srbsku chýbajú spoľahlivé nezávislé prieskumy a dostupné merania sa výrazne líšia. Prieskum inštitútu Nová srbská politická myšlienka (NSPM), zverejnený tento týždeň, prisúdil študentskej kandidátke podporu 44,5 percenta a SNS 42,7 percenta. Septembrový prieskum agentúry Faktor Plus, považovanej za blízku vláde, naopak ukázal náskok SNS s 48,6 percenta oproti 37,1 percenta pre študentov. Politológ Dušan Vučićević očakáva, že študentské hnutie získa viac ako 40 percent hlasov. Jeho príťažlivosť pripisuje najmä tomu, že oslovuje politický stred a vyhýba sa rozdeľujúcim zahraničnopolitickým témam vrátane vzťahov s Ruskom.
Študenti sľubujú zlepšenie zdravotníctva, dostupnejšie bývanie a predovšetkým boj proti korupcii. Podľa Šaičića pripravili spolu s odborníkmi približne 1 200-stranový vládny program, ktorý však zatiaľ nezverejnili. Otázniky vyvoláva aj ich odmietavý postoj k sankciám proti Rusku a nejasná pozícia k vstupu Srbska do Európskej únie. Vučićević upozorňuje, že prípadné víťazstvo by bolo iba začiatkom náročného procesu. „Čakalo by ich obrovské množstvo práce, aby zo Srbska urobili dobre spravovaný a demokratický štát,“ konštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti chcú po 14 rokoch zosadiť vládnu stranu Aleksandara Vučiča, upozorňujú na zastrašovanie a represie © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbskí študenti, ktorí už takmer dva roky organizujú masové protivládne protesty, sa v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách pokúsia ukončiť viac ako 14-ročnú vládu Srbskej pokrokovej strany (SNS). Ich kandidátka predstavuje jednu z najvážnejších politických výziev pre pravicovo-populistickú stranu bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorá je pri moci od roku 2012.
„Som si istá, že vyhráme a v pondelok 26. októbra sa zobudíme v slobodnom Srbsku,“ povedala agentúre AFP 21-ročná študentka politológie Maša Perepeliucová.
Spúšťačom bola tragédia v Novom Sade
Študentské hnutie vzniklo po tragédii z novembra 2024, keď sa na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade zrútil betónový prístrešok a zahynulo 16 ľudí. Nešťastie vyvolalo rozsiahle protesty proti údajnej korupcii a netransparentnému fungovaniu štátnych inštitúcií. Demonštrácie postupne prerástli do najväčšieho občianskeho odporu v Srbsku od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000. Na marcovom zhromaždení v Belehrade sa podľa nezávislých odhadov zúčastnilo približne 300-tisíc ľudí.
Na študentskej kandidátke je 250 uchádzačov o poslanecké mandáty, pričom väčšina z nich dosiaľ nezastávala verejné funkcie. Mnohí pochádzajú z akademického prostredia a odborných profesií. Hnutie nemá výrazného vodcu a kandidátov vyberajú zhromaždenia na jednotlivých univerzitných fakultách.
„Nehľadáme nového lídra, okolo ktorého by vznikol ďalší kult osobnosti,“ uvádza sa na jeho webovej stránke. Profesor chémie a kandidát Radomir Šaičić tvrdí, že študenti ponúkajú alternatívu k doterajším politickým praktikám. „Je to vlna ľudovej nespokojnosti, nádeje a viery vo víťazstvo, ktorú nemožno zastaviť,“ povedal.
Aktivisti však upozorňujú na zastrašovanie a represie. Podľa Šaičića boli viacerí študenti odpočúvaní, sledovaní, zadržiavaní alebo obťažovaní. Desiatky demonštrantov skončili vo väzbe, pričom niektorých úrady obvinili z prípravy násilného zvrhnutia ústavného poriadku. Počas protestov opakovane vrazili autá do davov a demonštrantov napádali maskovaní muži. Organizácia SHARE Foundation navyše upozornila na prípady napadnutia telefónov ľudí spojených s hnutím sofistikovaným špionážnym softvérom. Srbské úrady odmietajú, že by o takýchto aktivitách vedeli.
Zahraničnej politike sa vyhýbajú
Vučić, ktorý v septembri odstúpil z prezidentskej funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra, opakovane označuje študentské protesty za pokus o prevrat podporovaný zo zahraničia. Toto tvrdenie šíria aj médiá naklonené vládnej strane. Študenti ho odmietajú a poukazujú na nerovné podmienky politického súboja. „Ľudia často nemajú možnosť vidieť druhú stranu, jednoducho preto, ako fungujú médiá v Srbsku,“ vysvetlila Perepeliucová.
Výsledok volieb zostáva neistý, keďže v Srbsku chýbajú spoľahlivé nezávislé prieskumy a dostupné merania sa výrazne líšia. Prieskum inštitútu Nová srbská politická myšlienka (NSPM), zverejnený tento týždeň, prisúdil študentskej kandidátke podporu 44,5 percenta a SNS 42,7 percenta. Septembrový prieskum agentúry Faktor Plus, považovanej za blízku vláde, naopak ukázal náskok SNS s 48,6 percenta oproti 37,1 percenta pre študentov. Politológ Dušan Vučićević očakáva, že študentské hnutie získa viac ako 40 percent hlasov. Jeho príťažlivosť pripisuje najmä tomu, že oslovuje politický stred a vyhýba sa rozdeľujúcim zahraničnopolitickým témam vrátane vzťahov s Ruskom.
Študenti sľubujú zlepšenie zdravotníctva, dostupnejšie bývanie a predovšetkým boj proti korupcii. Podľa Šaičića pripravili spolu s odborníkmi približne 1 200-stranový vládny program, ktorý však zatiaľ nezverejnili. Otázniky vyvoláva aj ich odmietavý postoj k sankciám proti Rusku a nejasná pozícia k vstupu Srbska do Európskej únie. Vučićević upozorňuje, že prípadné víťazstvo by bolo iba začiatkom náročného procesu. „Čakalo by ich obrovské množstvo práce, aby zo Srbska urobili dobre spravovaný a demokratický štát,“ konštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti chcú po 14 rokoch zosadiť vládnu stranu Aleksandara Vučiča, upozorňujú na zastrašovanie a represie © SITA Všetky práva vyhradené.
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