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24. októbra 2026

Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“


Tagy: vojna v Iráne

Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov. Mnohí obyvatelia Iránu majú ...



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turkmenistan_summit_44398 676x451 24.10.2026 (SITA.sk) - Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov.


Mnohí obyvatelia Iránu majú problém zabezpečiť si jedlo v dôsledku ekonomického tlaku spôsobeného vojnou so Spojenými štátmi. V sobotu to povedal iránsky prezident Masúd Pezeškján.

Washington v ostatných týždňoch obmedzil vojenské operácie v prospech ekonomického tlaku, zatiaľ čo iránski lídri vyhlásili, že mierové rokovania budú úspešné len bez tlaku a hrozieb zo strany Washingtonu, keďže konflikt zostáva v patovej situácii.

Dohoda o prímerí sa zrútila


„V tejto spoločnosti je veľa ľudí, ktorí sa pre vojnu, v ktorej sme sa ocitli, a pre vojnové podmienky, v ktorých žijeme, snažia zabezpečiť si jedlo,“ povedal Pezeškján v prejave zverejnenom na jeho webovej stránke.

Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov.

Irán v rámci odvety zaútočil na americké aktíva v regióne a na Izrael a zároveň obmedzil prechod cez strategický Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre globálne dodávky energie. Washington reagoval zavedením blokády iránskych prístavov, čím obmedzil vývoz ropy a obchod s ňou.

Dohoda o prímerí, ktorú v polovici júna sprostredkoval najmä Pakistan, mala ukončiť vojnu a pripraviť cestu pre širšie rokovania, no krátko nato sa zrútila, pričom sa obe strany navzájom obviňovali z porušenia jej podmienok.

Ani vojna, ani mier


Odvtedy USA vykonávajú sporadické útoky na iránske ciele, zatiaľ čo Irán útočí na plavidlá pokúšajúce sa prekročiť prieliv a obviňuje ich z porušovania podmienok stanovených Teheránom pre bezpečnú plavbu.

Pezeškján vyzval na ukončenie toho, čo označil za „stav ani vojny, ani mieru“, pričom povedal, že Teherán „sa musí tiež z tejto situácie dostať“, bez toho, aby špecifikoval ako.

Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď narastali obavy z obnovenia bojov. V piatok americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack povedal, že americké útoky na Irán by sa mohli obnoviť už tento víkend.


Zdroj: SITA.sk - Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna v Iráne
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