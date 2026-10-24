|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 24.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2026
Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“
Tagy: vojna v Iráne
Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov. Mnohí obyvatelia Iránu majú ...
Zdieľať
24.10.2026 (SITA.sk) - Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov.
Mnohí obyvatelia Iránu majú problém zabezpečiť si jedlo v dôsledku ekonomického tlaku spôsobeného vojnou so Spojenými štátmi. V sobotu to povedal iránsky prezident Masúd Pezeškján.
Washington v ostatných týždňoch obmedzil vojenské operácie v prospech ekonomického tlaku, zatiaľ čo iránski lídri vyhlásili, že mierové rokovania budú úspešné len bez tlaku a hrozieb zo strany Washingtonu, keďže konflikt zostáva v patovej situácii.
„V tejto spoločnosti je veľa ľudí, ktorí sa pre vojnu, v ktorej sme sa ocitli, a pre vojnové podmienky, v ktorých žijeme, snažia zabezpečiť si jedlo,“ povedal Pezeškján v prejave zverejnenom na jeho webovej stránke.
Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov.
Irán v rámci odvety zaútočil na americké aktíva v regióne a na Izrael a zároveň obmedzil prechod cez strategický Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre globálne dodávky energie. Washington reagoval zavedením blokády iránskych prístavov, čím obmedzil vývoz ropy a obchod s ňou.
Dohoda o prímerí, ktorú v polovici júna sprostredkoval najmä Pakistan, mala ukončiť vojnu a pripraviť cestu pre širšie rokovania, no krátko nato sa zrútila, pričom sa obe strany navzájom obviňovali z porušenia jej podmienok.
Odvtedy USA vykonávajú sporadické útoky na iránske ciele, zatiaľ čo Irán útočí na plavidlá pokúšajúce sa prekročiť prieliv a obviňuje ich z porušovania podmienok stanovených Teheránom pre bezpečnú plavbu.
Pezeškján vyzval na ukončenie toho, čo označil za „stav ani vojny, ani mieru“, pričom povedal, že Teherán „sa musí tiež z tejto situácie dostať“, bez toho, aby špecifikoval ako.
Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď narastali obavy z obnovenia bojov. V piatok americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack povedal, že americké útoky na Irán by sa mohli obnoviť už tento víkend.
Zdroj: SITA.sk - Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Mnohí obyvatelia Iránu majú problém zabezpečiť si jedlo v dôsledku ekonomického tlaku spôsobeného vojnou so Spojenými štátmi. V sobotu to povedal iránsky prezident Masúd Pezeškján.
Washington v ostatných týždňoch obmedzil vojenské operácie v prospech ekonomického tlaku, zatiaľ čo iránski lídri vyhlásili, že mierové rokovania budú úspešné len bez tlaku a hrozieb zo strany Washingtonu, keďže konflikt zostáva v patovej situácii.
Dohoda o prímerí sa zrútila
„V tejto spoločnosti je veľa ľudí, ktorí sa pre vojnu, v ktorej sme sa ocitli, a pre vojnové podmienky, v ktorých žijeme, snažia zabezpečiť si jedlo,“ povedal Pezeškján v prejave zverejnenom na jeho webovej stránke.
Vojna sa začala 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán a zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a vysokých vojenských veliteľov.
Irán v rámci odvety zaútočil na americké aktíva v regióne a na Izrael a zároveň obmedzil prechod cez strategický Hormuzský prieliv, kľúčovú trasu pre globálne dodávky energie. Washington reagoval zavedením blokády iránskych prístavov, čím obmedzil vývoz ropy a obchod s ňou.
Dohoda o prímerí, ktorú v polovici júna sprostredkoval najmä Pakistan, mala ukončiť vojnu a pripraviť cestu pre širšie rokovania, no krátko nato sa zrútila, pričom sa obe strany navzájom obviňovali z porušenia jej podmienok.
Ani vojna, ani mier
Odvtedy USA vykonávajú sporadické útoky na iránske ciele, zatiaľ čo Irán útočí na plavidlá pokúšajúce sa prekročiť prieliv a obviňuje ich z porušovania podmienok stanovených Teheránom pre bezpečnú plavbu.
Pezeškján vyzval na ukončenie toho, čo označil za „stav ani vojny, ani mieru“, pričom povedal, že Teherán „sa musí tiež z tejto situácie dostať“, bez toho, aby špecifikoval ako.
Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď narastali obavy z obnovenia bojov. V piatok americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack povedal, že americké útoky na Irán by sa mohli obnoviť už tento víkend.
Zdroj: SITA.sk - Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna v Iráne
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO
Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO
<< predchádzajúci článok
Srbskí študenti chcú po 14 rokoch zosadiť vládnu stranu Aleksandara Vučiča, upozorňujú na zastrašovanie a represie
Srbskí študenti chcú po 14 rokoch zosadiť vládnu stranu Aleksandara Vučiča, upozorňujú na zastrašovanie a represie