Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily“ vplával do francúzskeho prístavu
Paríž podozrieva loď z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou kamerunskou vlajkou. Ropný tanker Tagor, ktorý Francúzsko zadržalo pre podozrenie z príslušnosti k ...
Ropný tanker Tagor, ktorý Francúzsko zadržalo pre podozrenie z príslušnosti k ruskej „tieňovej flotile“, vplával v utorok do francúzskeho prístavu v Bretónsku. Informoval o tom reportér agentúry AFP.
Francúzske námorníctvo loď zadržalo v nedeľu ráno v medzinárodných vodách za pomoci Británie po tom, čo ruský kapitán odmietol poslúchnuť príkazy francúzskych úradov. Kremeľ zásah označil za „medzinárodné pirátstvo“.
Z Murmanska do Kamerunu
Tanker vplával do zálivu Douarnenez na západe Francúzska. Podľa francúzskych úradov smeroval z ruského Murmanska do kamerunského mesta Limbe a plavil sa pod falošnou kamerunskou vlajkou.
Loď je podľa databázy Opensanctions.org spojená s iránskym podnikateľom Mohammadom Hosejnom Šamcháním, synom bývalého bezpečnostného poradcu iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.
Francúzsko podozrieva tanker z prepravy ruskej alebo iránskej ropy napriek medzinárodným sankciám.
Pod falošnou vlajkou
Takzvaná „tieňová flotila“ zahŕňa plavidlá, ktoré často menia vlajky alebo používajú neplatné registrácie, aby sa vyhli kontrole a sankciám.
Ide už o štvrtú loď zadržanú Francúzskom od septembra minulého roka pre podozrenia z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“.
Sprísnené postihy
Predchádzajúce tankery mohli pokračovať v plavbe po zaplatení pokút. Francúzsko v apríli oznámilo sprísnenie postihov pre lode, ktoré odmietnu poslúchnuť úrady alebo sa plavia bez platnej vlajky.
Európska únia (EÚ) v súčasnosti sankcionuje takmer 600 plavidiel podozrivých z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“.
Zdroj: SITA.sk - Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily" vplával do francúzskeho prístavu
