Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. júna 2026

Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily“ vplával do francúzskeho prístavu


Tagy: Francúzska vláda Iránska ropa ruská ropa ruská tieňová flotila Sankcie EÚ zadržanie tankera

Paríž podozrieva loď z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou kamerunskou vlajkou. Ropný tanker Tagor, ktorý Francúzsko zadržalo pre podozrenie z príslušnosti k ...



Zdieľať
france_russia_tanker_intercepted_39961 676x507 2.6.2026 (SITA.sk) - Paríž podozrieva loď z obchádzania sankcií a plavby pod falošnou kamerunskou vlajkou.

Ropný tanker Tagor, ktorý Francúzsko zadržalo pre podozrenie z príslušnosti k ruskej „tieňovej flotile“, vplával v utorok do francúzskeho prístavu v Bretónsku. Informoval o tom reportér agentúry AFP.


Francúzske námorníctvo loď zadržalo v nedeľu ráno v medzinárodných vodách za pomoci Británie po tom, čo ruský kapitán odmietol poslúchnuť príkazy francúzskych úradov. Kremeľ zásah označil za „medzinárodné pirátstvo“.



Z Murmanska do Kamerunu


Tanker vplával do zálivu Douarnenez na západe Francúzska. Podľa francúzskych úradov smeroval z ruského Murmanska do kamerunského mesta Limbe a plavil sa pod falošnou kamerunskou vlajkou.


Loď je podľa databázy Opensanctions.org spojená s iránskym podnikateľom Mohammadom Hosejnom Šamcháním, synom bývalého bezpečnostného poradcu iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.


Francúzsko podozrieva tanker z prepravy ruskej alebo iránskej ropy napriek medzinárodným sankciám.



Pod falošnou vlajkou


Takzvaná tieňová flotila zahŕňa plavidlá, ktoré často menia vlajky alebo používajú neplatné registrácie, aby sa vyhli kontrole a sankciám.


Ide už o štvrtú loď zadržanú Francúzskom od septembra minulého roka pre podozrenia z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“.



Sprísnené postihy


Predchádzajúce tankery mohli pokračovať v plavbe po zaplatení pokút. Francúzsko v apríli oznámilo sprísnenie postihov pre lode, ktoré odmietnu poslúchnuť úrady alebo sa plavia bez platnej vlajky.


Európska únia (EÚ) v súčasnosti sankcionuje takmer 600 plavidiel podozrivých z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“.




Zdroj: SITA.sk - Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily“ vplával do francúzskeho prístavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Iránska ropa ruská ropa ruská tieňová flotila Sankcie EÚ zadržanie tankera
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 