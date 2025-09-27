|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 27.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cyprián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2025
Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová
Tagy: novela Ústavy SR Ústava SR
Slovenská ústava sa už nezbaví kontroverznosti, uviedla to bývalá prezidenta Zuzana Čaputová v reakcii na schválenie novely Ústavy SR, ktorá ...
Zdieľať
27.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská ústava sa už nezbaví kontroverznosti, uviedla to bývalá prezidenta Zuzana Čaputová v reakcii na schválenie novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenie dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo.
„Aj keď opomeniem proces, a teda, že jej text nebol predmetom poctivého hľadania najlepšej verzie odbornou verejnosťou, nemôžem prehliadnuť motív, pre ktorý vznikla - politický kalkul, prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou," napísala exprezidentka na sociálnej sieti.
Upozornila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu, tentokrát k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú pre spoločnosť nebezpeční, nepredvídateľní a že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.
„Nie ste nebezpeční a ani nie ste hrozbou, to z každého z nás môže robiť iba naše konanie," odkázala bývala prezidentka a vyzvala verejnosť, aby sa nebála inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré ľudí od seba iba vzďaľujú. „A kto je víťazom dneška? Určite nie ten, kto sa teší z porážky a poníženia iných. Víťazom je ten, kto napriek ťažobám a tlakom nestráca ľudskosť," uzavrela Čaputová.
Zdroj: SITA.sk - Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová © SITA Všetky práva vyhradené.
„Aj keď opomeniem proces, a teda, že jej text nebol predmetom poctivého hľadania najlepšej verzie odbornou verejnosťou, nemôžem prehliadnuť motív, pre ktorý vznikla - politický kalkul, prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou," napísala exprezidentka na sociálnej sieti.
Upozornila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu, tentokrát k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú pre spoločnosť nebezpeční, nepredvídateľní a že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.
„Nie ste nebezpeční a ani nie ste hrozbou, to z každého z nás môže robiť iba naše konanie," odkázala bývala prezidentka a vyzvala verejnosť, aby sa nebála inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré ľudí od seba iba vzďaľujú. „A kto je víťazom dneška? Určite nie ten, kto sa teší z porážky a poníženia iných. Víťazom je ten, kto napriek ťažobám a tlakom nestráca ľudskosť," uzavrela Čaputová.
Zdroj: SITA.sk - Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: novela Ústavy SR Ústava SR
Súvisiace články:
PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)
Pellegrini ocenil širokú podporu novely ústavy, považuje ju za významný signál pre Slovensko – FOTO (26. 9. 2025)
Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením (26. 9. 2025)
Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO (26. 9. 2025)
Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním (26. 9. 2025)
Šimečka vyhlásil, že Matovičovo hnutie zradilo opozíciu, po hlasovaní o ústave je spolupráca s ním nemožná – FOTO (26. 9. 2025)
Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)
Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
Muselo to byť, lebo doba je absurdná. Schválenie novely ústavy je pre Šimkovičovú historický moment (26. 9. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ide len o štartovný výstrel, hodnotí minister Kaliňák konferenciu o „múre proti dronom“
Ide len o štartovný výstrel, hodnotí minister Kaliňák konferenciu o „múre proti dronom“
<< predchádzajúci článok
Stačilo, píše Ivan Štefanec na sociálnej sieti a ohlásil ukončenie svojho členstva v KDH
Stačilo, píše Ivan Štefanec na sociálnej sieti a ohlásil ukončenie svojho členstva v KDH