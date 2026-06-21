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21. júna 2026
Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov
Tagy: Kultúrne leto SND
Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND Bratislavské Staré Mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných ...
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21.6.2026 (SITA.sk) - Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND
Bratislavské Staré Mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných a vzdelávacích podujatí. Staromestské kultúrne leto ponúkne od júna do septembra výstavy súčasného umenia, koncerty domácich aj zahraničných interpretov, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, komentované prehliadky, program pre deti aj pohybové aktivity v Grassalkovichovej záhrade.
Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND. Súčasťou festivalu budú umelecké výstavy, ktoré sa ponesú naprieč oboma letnými mesiacmi. Hudobné leto prinesie hudobný program na nádvoriach a námestiach a nebude chýbať ani divadlo a program pre deti. Dejiskami podujatí budú najmä Zichyho a Pistoriho palác, ako aj Hviezdoslavovo námestie. Kompletný program je zverejnený na webe staromestskecentrakultury.sk.
Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Staré Mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných a vzdelávacích podujatí. Staromestské kultúrne leto ponúkne od júna do septembra výstavy súčasného umenia, koncerty domácich aj zahraničných interpretov, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, komentované prehliadky, program pre deti aj pohybové aktivity v Grassalkovichovej záhrade.
Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND. Súčasťou festivalu budú umelecké výstavy, ktoré sa ponesú naprieč oboma letnými mesiacmi. Hudobné leto prinesie hudobný program na nádvoriach a námestiach a nebude chýbať ani divadlo a program pre deti. Dejiskami podujatí budú najmä Zichyho a Pistoriho palác, ako aj Hviezdoslavovo námestie. Kompletný program je zverejnený na webe staromestskecentrakultury.sk.
Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kultúrne leto SND
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