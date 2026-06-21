Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. júna 2026

Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov


Tagy: Kultúrne leto SND

Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND Bratislavské Staré Mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných ...



Zdieľať
21.6.2026 (SITA.sk) - Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND


Bratislavské Staré Mesto pozýva počas leta na bohatý program kultúrnych, umeleckých, komunitných a vzdelávacích podujatí. Staromestské kultúrne leto ponúkne od júna do septembra výstavy súčasného umenia, koncerty domácich aj zahraničných interpretov, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, komentované prehliadky, program pre deti aj pohybové aktivity v Grassalkovichovej záhrade.

Kultúrne leto v Starom Meste sa začína v sobotu 27. júna na veľkom pódiu pred Historickou budovou SND. Súčasťou festivalu budú umelecké výstavy, ktoré sa ponesú naprieč oboma letnými mesiacmi. Hudobné leto prinesie hudobný program na nádvoriach a námestiach a nebude chýbať ani divadlo a program pre deti. Dejiskami podujatí budú najmä Zichyho a Pistoriho palác, ako aj Hviezdoslavovo námestie. Kompletný program je zverejnený na webe staromestskecentrakultury.sk.


Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúrne leto SND
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Masívny ukrajinský útok na Krym zabil štyroch ľudí, okupačné úrady zastavili predaj palív
<< predchádzajúci článok
Tragédia pri Tarragone si vyžiadala životy troch chlapcov, skočili do rozbúreného mora

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 