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21. júna 2026
Vedci identifikovali pozostatky uhorského kráľa Bela II. aj ďalších členov arpádovskej dynastie
Genetický výskum priniesol nové poznatky o pôvode stredovekých uhorských panovníkov a ich rodových väzbách. Maďarským vedcom sa podarilo identifikovať pozostatky ...
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Maďarským vedcom sa podarilo identifikovať pozostatky uhorského kráľa Bela II., prezývaného Slepý, ako aj ďalších dvoch členov arpádovskej dynastie. Informoval o tom portál Telex.
Výskumníci analyzovali viac ako 400 genetických vzoriek z kostnice v Székesfehérvári (Stoličnom Belehrade), kde sa v minulosti nachádzala korunovačná bazilika uhorských kráľov.
Pomohla archeogenetika
Pomocou archeogenetických metód identifikovali troch ďalších nositeľov mužskej genetickej línie arpádovskej dynastie.
Jedným z nich je Belo II., ktorý vládol v rokoch 1131 až 1141 a bol starým otcom kráľa Bela III. Ďalšími identifikovanými osobami sú pravdepodobne strýko kráľa svätého Ladislava a vzdialenejší príbuzný arpádovskej dynastie po mužskej línii.
Viacero dynastií
Výsledky výskumu publikovaného vo vedeckom časopise iScience podľa autorov otvárajú nové možnosti skúmania pôvodu a rodových vzťahov uhorských panovníkov.
Analýza zároveň potvrdila genetické prepojenia arpádovskej dynastie s viacerými významnými stredovekými uhorskými šľachtickými rodmi vrátane Abovcov, Korvínovcov a Bátoriovcov.
Zdroj: SITA.sk - Vedci identifikovali pozostatky uhorského kráľa Bela II. aj ďalších členov arpádovskej dynastie © SITA Všetky práva vyhradené.
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