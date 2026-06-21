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21. júna 2026

Vedci identifikovali pozostatky uhorského kráľa Bela II. aj ďalších členov arpádovskej dynastie


Tagy: Archeológia Archeologický nález Maďarsko Veda

Genetický výskum priniesol nové poznatky o pôvode stredovekých uhorských panovníkov a ich rodových väzbách.  Maďarským vedcom sa podarilo identifikovať pozostatky ...



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gettyimages 2238902558 676x454 21.6.2026 (SITA.sk) - Genetický výskum priniesol nové poznatky o pôvode stredovekých uhorských panovníkov a ich rodových väzbách.

 Maďarským vedcom sa podarilo identifikovať pozostatky uhorského kráľa Bela II., prezývaného Slepý, ako aj ďalších dvoch členov arpádovskej dynastie. Informoval o tom portál Telex.


Výskumníci analyzovali viac ako 400 genetických vzoriek z kostnice v Székesfehérvári (Stoličnom Belehrade), kde sa v minulosti nachádzala korunovačná bazilika uhorských kráľov.



Pomohla archeogenetika


Pomocou archeogenetických metód identifikovali troch ďalších nositeľov mužskej genetickej línie arpádovskej dynastie.


Jedným z nich je Belo II., ktorý vládol v rokoch 1131 až 1141 a bol starým otcom kráľa Bela III. Ďalšími identifikovanými osobami sú pravdepodobne strýko kráľa svätého Ladislava a vzdialenejší príbuzný arpádovskej dynastie po mužskej línii.



Viacero dynastií


Výsledky výskumu publikovaného vo vedeckom časopise iScience podľa autorov otvárajú nové možnosti skúmania pôvodu a rodových vzťahov uhorských panovníkov.


Analýza zároveň potvrdila genetické prepojenia arpádovskej dynastie s viacerými významnými stredovekými uhorskými šľachtickými rodmi vrátane Abovcov, Korvínovcov a Bátoriovcov.






Zdroj: SITA.sk - Vedci identifikovali pozostatky uhorského kráľa Bela II. aj ďalších členov arpádovskej dynastie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Archeológia Archeologický nález Maďarsko Veda
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