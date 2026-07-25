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25. júla 2026
Starostka Rotterdamu prekonala strach z výšok. Po vyššej volebnej účasti zlanila z ikonickej veže
Tagy: Skok Voľby Vyhliadková veža
Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala po tom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. Starostka holandského Rotterdamu
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25.7.2026 (SITA.sk) - Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala po tom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb.
Starostka holandského Rotterdamu Carola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala po tom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb.
Schoutenová pred marcovým hlasovaním sľúbila, že ak volebná účasť presiahne 38,9 percenta zaznamenaných v roku 2022, zlaní z veže Euromast. Voliči jej výzvu naplnili a účasť dosiahla 40,7 percenta.
Starostka zostupovala po lane v sprievode inštruktora približne desať minút. Po bezpečnom príchode na zem ju privítal potlesk niekoľkých divákov a členov organizačného tímu. Schoutenová priznala, že najťažší bol začiatok zostupu. Pred akciou absolvovala tréning s príslušníkmi holandskej námornej pechoty, ktorí jej radili, aby sa nepozerala dolu a sústredila sa na priestor pred sebou.
Pred voľbami vo videu na sociálnej sieti uviedla, že je pripravená „urobiť čokoľvek“, aby zvýšila volebnú účasť. Zároveň priznala, že má veľký strach z výšok, no napriek tomu sľúbila, že sa spustí z vyhliadkovej plošiny vo výške približne 100 metrov. „Ak ma chcete vidieť visieť na lane, určite príďte voliť 18. marca,“ vyhlásila vtedy.
Po zostupe povedala, že tento zážitok neodstránil jej strach z výšok a nie je si istá, či by si ho zopakovala. Zdôraznila však, že cieľom celej akcie bolo upozorniť na význam volieb a demokracie. „Bola to zábavná vec, ale posolstvo za ňou je veľmi vážne,“ uviedla.
K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. Vo štvrtok sa však pre pracovné povinnosti nezúčastnil na akcii, no jeho hovorca uviedol, že svoj záväzok splní neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Rotterdamu prekonala strach z výšok. Po vyššej volebnej účasti zlanila z ikonickej veže © SITA Všetky práva vyhradené.
Starostka holandského Rotterdamu Carola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala po tom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb.
Splnila sľub
Schoutenová pred marcovým hlasovaním sľúbila, že ak volebná účasť presiahne 38,9 percenta zaznamenaných v roku 2022, zlaní z veže Euromast. Voliči jej výzvu naplnili a účasť dosiahla 40,7 percenta.
Starostka zostupovala po lane v sprievode inštruktora približne desať minút. Po bezpečnom príchode na zem ju privítal potlesk niekoľkých divákov a členov organizačného tímu. Schoutenová priznala, že najťažší bol začiatok zostupu. Pred akciou absolvovala tréning s príslušníkmi holandskej námornej pechoty, ktorí jej radili, aby sa nepozerala dolu a sústredila sa na priestor pred sebou.
Pred voľbami vo videu na sociálnej sieti uviedla, že je pripravená „urobiť čokoľvek“, aby zvýšila volebnú účasť. Zároveň priznala, že má veľký strach z výšok, no napriek tomu sľúbila, že sa spustí z vyhliadkovej plošiny vo výške približne 100 metrov. „Ak ma chcete vidieť visieť na lane, určite príďte voliť 18. marca,“ vyhlásila vtedy.
Strach z výšok
Po zostupe povedala, že tento zážitok neodstránil jej strach z výšok a nie je si istá, či by si ho zopakovala. Zdôraznila však, že cieľom celej akcie bolo upozorniť na význam volieb a demokracie. „Bola to zábavná vec, ale posolstvo za ňou je veľmi vážne,“ uviedla.
K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. Vo štvrtok sa však pre pracovné povinnosti nezúčastnil na akcii, no jeho hovorca uviedol, že svoj záväzok splní neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Rotterdamu prekonala strach z výšok. Po vyššej volebnej účasti zlanila z ikonickej veže © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Skok Voľby Vyhliadková veža
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