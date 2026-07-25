|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anna, Hana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júla 2026
Top foto dňa (25. júl 2026): Futbal Trnava – Skalica, lesný požiar, Putin v leteckom závode a Tour de France
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra ...
Zdieľať
25.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra Commonwealthu.
[photo id="2463127" /]
Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra Commonwealthu.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. júl 2026): Futbal Trnava – Skalica, lesný požiar, Putin v leteckom závode a Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2463127" /]
Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra Commonwealthu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-25-jul-2026/">Top foto dňa (25. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. júl 2026): Futbal Trnava – Skalica, lesný požiar, Putin v leteckom závode a Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
nasledujúci článok >>
Trnavský kraj má za sebou mimoriadne tragickú sobotu, pri dopravných nehodách zomreli dvaja ľudia – FOTO
Trnavský kraj má za sebou mimoriadne tragickú sobotu, pri dopravných nehodách zomreli dvaja ľudia – FOTO
<< predchádzajúci článok
Starostka Rotterdamu prekonala strach z výšok. Po vyššej volebnej účasti zlanila z ikonickej veže
Starostka Rotterdamu prekonala strach z výšok. Po vyššej volebnej účasti zlanila z ikonickej veže