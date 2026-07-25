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25. júla 2026

Top foto dňa (25. júl 2026): Futbal Trnava – Skalica, lesný požiar, Putin v leteckom závode a Tour de France


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra ...



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6a6501c697f7b327768455 676x488 25.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra Commonwealthu.


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Top foto dňa (25. júl 2026): Futbalová Niké liga 2026/2027 medzi Trnava - Skalica, lesný požiar v Španielsku, Putin na návšteve v leteckom závode v Irkutsku a očetrovanie zraneného cyklistu na Tour de France a hra Commonwealthu.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. júl 2026): Futbal Trnava – Skalica, lesný požiar, Putin v leteckom závode a Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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