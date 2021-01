Vláda sa posnaží pomôcť samosprávam s nákladmi za celoplošné testovanie obyvateľov, uviedol Krúpa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 - Vláda sa samosprávam s nákladmi za celoplošné testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude snažiť pomôcť. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poslanec Národnej rady SR (NR SR) a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).„V minulosti sa tieto veci tak isto diskutovali a dodatočne sa náklady preplácali. Určite nenecháme samosprávy napospas tejto situácii a určite sa budeme snažiť im pomôcť. Keby došlo k takejto situácii, som presvedčený, že sa vieme tejto situácii postaviť a vieme samosprávam pomôcť,“ povedal Krúpa.Podpredseda NR SR a podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer – SD) Juraj Blanár vyjadril obavy, že päť eur, ktoré vláda sľúbila samosprávam za jeden vykonaný antigénový test, nemusí stačiť.V prípade, že niektoré samosprávy neotestujú dostatočný počet ľudí, by sa im podľa neho náklady na testovanie nemuseli od štátu vrátiť. Blanár uviedol, že niektoré samosprávy budú potrebovať aj iné formy finančných kompenzácii. Krúpov prísľub Blanár uvítal a dodal, že dúfa, že zo strany vlády sa uvedený postoj pretaví aj do oficiálnej informácie.