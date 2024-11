Štát investuje 44 miliónov eur na podporu sociálne vylúčených skupín v regiónoch, cieľom je poskytovanie služieb v oblasti riadenia dlhov (video)

Poskytovanie komplexných bezplatných služieb

15.11.2024 (SITA.sk) - Štát investuje 44 miliónov eur na podporu sociálne vylúčených skupín v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú eurofondovú výzvu v hodnote viac ako 44 miliónov eur na zlepšenie života sociálne vylúčených ľudí, seniorov a rodín v hmotnej núdzi.Cieľom tohto projektu, ktorý avizoval minister investícií Richard Raši spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erikom Tomášom , je poskytovanie komplexných bezplatných poradensko-psychologických služieb v oblasti riadenia dlhov.„Cieľom výzvy s názvom Sieť odborného poradenstva je prispieť k prevencii duševných chorôb, posilneniu rodinných vzťahov a zlepšeniu medzigeneračnej komunikácie," uviedol Richard Raši.Služby budú dostupné pre širokú skupinu ľudí a samosprávy budú môcť vytvoriť odborné tímy na riešenie problémov starších občanov a marginalizovaných komunít. Plán je vybudovať rodinno-dlhové poradne, ktoré budú radiť ľuďom vo finančných a iných krízových situáciách.„Už máme sieť tzv. dlhových poradní, ale k tomu chceme pridať rodinné poradne," priblížil minister práce Erik Tomáš. Poradne budú tvoriť odborníci ako právnici, psychológovia a sociálni pracovníci, ktorým budú pomáhať terénni konzultanti a poradcovia v oblasti riadenia financií.Diskusie so starostami a primátormi ukázali dôležitosť týchto projektov pre regióny. V rámci rezortného dňa v Komárne sa okrem sociálnych tém diskutovalo aj o využívaní eurofondov mestami a obcami.Minister Raši zdôraznil potrebu hľadať formy financovania, ktoré by zabezpečili lepší prístup ku eurofondom, najmä pre menšie obce.Primátor Komárna Béla Keszegh ocenil návštevu ministrov a výmenu informácií: „Každý krok alebo zmena legislatívy má zásadný vplyv na náš rozpočet. Práve preto musíme európske zdroje využiť čo najlepšie." Poslanec Erik Vlček dodal, že diskusia so zástupcami miest a obcí je kľúčová pre efektívne riešenie výziev, ktorým čelí krajina.