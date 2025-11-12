|
Streda 12.11.2025
Denník - Správy
12. novembra 2025
Zranení zo zrážky vlakov dostanú od štátu odškodné od tri do 20-tisíc eur podľa závažnosti zranenia – VIDEO, FOTO
Cestujúci, ktorí utrpeli zranenia pri nedávnych železničných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku, dostanú od štátu mimoriadne odškodnenie vo výške až 20-tisíc eur. Odškodnených má byť viac ako 260 ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Cestujúci, ktorí utrpeli zranenia pri nedávnych železničných nehodách pri Jablonove nad Turňou a Pezinku, dostanú od štátu mimoriadne odškodnenie vo výške až 20-tisíc eur. Odškodnených má byť viac ako 260 zranených cestujúcich, z nich 13 ťažko zranených má mať nárok na najvyššiu sumu. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy na odškodnenie poškodených pri železničných dopravných nehodách, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda s pripomienkami.
Návrh počíta s tým, že poškodení cestujúci budú odškodnení nad rámec povinností Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) podľa európskeho nariadenia o právach cestujúcich v železničnej doprave. Výška finančného príspevku sa bude odvíjať od závažnosti zranení.
Ako informoval minister dopravy Jozef Ráž, pri ľahkých zraneniach pôjde o sumu 3 000 eur, pri stredne ťažkých o 10-tisíc eur a pri ťažkých zraneniach až o 20-tisíc eur.
„To sú sumy, ktoré sú nad rámec štandardnej náhrady škody, pretože ZSSK je ako každý prepravca poistená. Všetky ostatné nároky od rozbitého notebooku až po trvalé postihnutia sa budú riadiť štandardným postupom podľa smernice Európskej únie,“ vysvetlil Ráž.
Návrh predložený vláde pôvodne počítal so sumami vo výške 500, 2 000 a pri ťažkých zraneniach 5 000 eur. Podľa Ráža sa pôvodné sumy zmenili „vyslovene na popud pána premiéra“.
Odškodnenie sa bude týkať len cestujúcich, nie členov vlakového personálu. Kategorizácia zranení vychádza z údajov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré po nehodách vyhotovilo triážne zoznamy podľa závažnosti zranení.
Ministerstvo dopravy uviedlo, že postup pre uplatnenie odškodného bude zverejnený na webovej stránke ZSSK. O jeho zverejnení bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií a tlačovej správy.
V nedeľu 9. novembra sa zrazili vlaky REX 1814 a Ex 620 smerujúce do Bratislavy, v ktorých sa spolu viezlo vyše tisíc ľudí a podľa predbežných údajov utrpelo zranenia 150, z toho päť ťažko.
Prvá z dvoch vážnych nehôd sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel, kde došlo k čelnej zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Železničnej spoločnosti Slovensko. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.
Zdroj: SITA.sk - Zranení zo zrážky vlakov dostanú od štátu odškodné od tri do 20-tisíc eur podľa závažnosti zranenia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestujúci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odškodnenie Vlaky Vlaky na Slovensku Železničná doprava Železničná doprava na Slovensku Zrážka rýchlikov Gemeran pri Rožňave Zrážka vlakov pri Pezinku
