 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach ...



Zdieľať
6613c2814514a217923703 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková, podporené budú investície do bývania, technickej infraštruktúry, pozemkových úprav a zlepšenia životného prostredia.

Sociálne nájomné bývanie


Vďaka schváleným projektom vznikne kapacita sociálneho nájomného bývania pre 1 193 osôb, vybuduje sa alebo zrekonštruuje 8,15 kilometra kanalizácie a odstráni sa odpad z plochy takmer 3 200 metrov štvorcových.

„Tieto projekty predstavujú konkrétnu pomoc obciam, aj obyvateľom rómskych komunít. Investície do bývania, infraštruktúry a životného prostredia prinášajú dlhodobé výsledky a zlepšujú podmienky pre tisíce ľudí,“ zdôraznil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.

Schválené žiadosti a projekty


V rámci výziev bolo schválených 24 žiadostí na usporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovaných rómskych komunitách s celkovou podporou takmer 2,2 mil. eur, a tiež 13 projektov na rekonštrukciu a výstavbu nájomných bytov v hodnote cez 26,3 mil. eur, ktoré vytvoria alebo zrekonštruujú bývanie pre 1 193 osôb prevažne z marginalizovaných rómskych komunít.

Ďalej boli schválené tri projekty za takmer 5 miliónov eur, ktoré zabezpečia vybudovanie alebo rekonštrukciu 8,15 kilometra kanalizačnej siete pre približne 1 800 obyvateľov.

„Úrad splnomocnenca pre rómske komunity tiež podporil sanáciu piatich nelegálnych skládok v obciach Kojatice, Malčice, Nižná Slaná, Vyšný Mirošov a Boťany a výstavbu zberného dvora v Boťanoch v hodnote viac ako 938-tisíc eur. Vďaka nim sa odstráni odpad z plochy cez tritisíc metrov štvorcových a zabezpečí sa zber 140 ton odpadu ročne,“ uviedla Žiaková.


Zdroj: SITA.sk - Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Marginalizované rómske komunity (MRK) Nájomné byty Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
