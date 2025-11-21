|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Tagy: Investície Marginalizované rómske komunity (MRK) Nájomné byty Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková, podporené budú investície do bývania, technickej infraštruktúry, pozemkových úprav a zlepšenia životného prostredia.
Vďaka schváleným projektom vznikne kapacita sociálneho nájomného bývania pre 1 193 osôb, vybuduje sa alebo zrekonštruuje 8,15 kilometra kanalizácie a odstráni sa odpad z plochy takmer 3 200 metrov štvorcových.
„Tieto projekty predstavujú konkrétnu pomoc obciam, aj obyvateľom rómskych komunít. Investície do bývania, infraštruktúry a životného prostredia prinášajú dlhodobé výsledky a zlepšujú podmienky pre tisíce ľudí,“ zdôraznil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
V rámci výziev bolo schválených 24 žiadostí na usporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovaných rómskych komunitách s celkovou podporou takmer 2,2 mil. eur, a tiež 13 projektov na rekonštrukciu a výstavbu nájomných bytov v hodnote cez 26,3 mil. eur, ktoré vytvoria alebo zrekonštruujú bývanie pre 1 193 osôb prevažne z marginalizovaných rómskych komunít.
Ďalej boli schválené tri projekty za takmer 5 miliónov eur, ktoré zabezpečia vybudovanie alebo rekonštrukciu 8,15 kilometra kanalizačnej siete pre približne 1 800 obyvateľov.
„Úrad splnomocnenca pre rómske komunity tiež podporil sanáciu piatich nelegálnych skládok v obciach Kojatice, Malčice, Nižná Slaná, Vyšný Mirošov a Boťany a výstavbu zberného dvora v Boťanoch v hodnote viac ako 938-tisíc eur. Vďaka nim sa odstráni odpad z plochy cez tritisíc metrov štvorcových a zabezpečí sa zber 140 ton odpadu ročne,“ uviedla Žiaková.
Zdroj: SITA.sk - Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálne nájomné bývanie
Vďaka schváleným projektom vznikne kapacita sociálneho nájomného bývania pre 1 193 osôb, vybuduje sa alebo zrekonštruuje 8,15 kilometra kanalizácie a odstráni sa odpad z plochy takmer 3 200 metrov štvorcových.
„Tieto projekty predstavujú konkrétnu pomoc obciam, aj obyvateľom rómskych komunít. Investície do bývania, infraštruktúry a životného prostredia prinášajú dlhodobé výsledky a zlepšujú podmienky pre tisíce ľudí,“ zdôraznil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
Schválené žiadosti a projekty
V rámci výziev bolo schválených 24 žiadostí na usporiadanie pozemkov pod obydliami v marginalizovaných rómskych komunitách s celkovou podporou takmer 2,2 mil. eur, a tiež 13 projektov na rekonštrukciu a výstavbu nájomných bytov v hodnote cez 26,3 mil. eur, ktoré vytvoria alebo zrekonštruujú bývanie pre 1 193 osôb prevažne z marginalizovaných rómskych komunít.
Ďalej boli schválené tri projekty za takmer 5 miliónov eur, ktoré zabezpečia vybudovanie alebo rekonštrukciu 8,15 kilometra kanalizačnej siete pre približne 1 800 obyvateľov.
„Úrad splnomocnenca pre rómske komunity tiež podporil sanáciu piatich nelegálnych skládok v obciach Kojatice, Malčice, Nižná Slaná, Vyšný Mirošov a Boťany a výstavbu zberného dvora v Boťanoch v hodnote viac ako 938-tisíc eur. Vďaka nim sa odstráni odpad z plochy cez tritisíc metrov štvorcových a zabezpečí sa zber 140 ton odpadu ročne,“ uviedla Žiaková.
Zdroj: SITA.sk - Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Investície Marginalizované rómske komunity (MRK) Nájomné byty Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy
Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy