Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
|Denník - Správy
21. novembra 2025
Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO
Vládna strana Smer-SD chce dosiahnuť, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka nemohol rozhodovať v kauzách spojených so stranou pre ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Vládna strana Smer-SD chce dosiahnuť, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka nemohol rozhodovať v kauzách spojených so stranou pre zaujatosť. Skonštatoval to v piatok exposlanec parlamentu a podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že v tejto súvislosti vidí aj angažovanie Smeru v konflikte Žilinku so žilinským krajským prokurátorom Tomášom Baloghom.
Ak by Žilinka a zároveň celá generálna prokuratúra bola v kauzách zaujatá, prípady ako stíhanie šéfa úradu vlády Juraja Gedru alebo švagra premiéra Roberta Fica Svetozára Chabadu by boli čisto na rozhodnutí dozorových prokurátorov zo žilinskej krajskej prokuratúry. V prípade Gedru ide podľa Šeligu o to, či bude vo veci podaná obžaloba, a v prípade Chabadu o to, ako prísne bude skutok kvalifikovaný.
„Začala operácia zaujatosť Žliinku,“ vyhlásil Šeliga s tým, že generálny prokurátor má v súčasnosti zákonnú právomoc, aby prokurátorom prikázal konať, napríklad aj sprísniť právnu kvalifikáciu v rámci stíhaných skutkov.
Takisto pripomenul, že žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a jeho bývalý námestník Martin Kovač sa v liste zaslanom členom parlamentného brannobezpečnostného výboru sťažujú, že generálna prokuratúra sa dopytuje, či sa v spomenutých trestných veciach koná, prečo konania toľko trvajú alebo prečo ešte nebola podaná obžaloba. Sťažnosťami prokurátorov na Žilinku sa však podľa Šeligu nemá zaoberať brannobezpečnostný výbor.
„Ak niekto, tak je to rada prokurátorov a ústavnoprávny výbor,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že Balogh aj Kováč figurovali v kauze AllatRa, čo Kováča stálo miesto námestníka.
Zároveň Šeliga pripomenul, že pri iných kauzách, ako napríklad únos Vietnamca, pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, rušení obvinení prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku alebo šikane čurillovcov vládna koalícia nikdy nechcela rokovania výborov otvoriť. „Dnes sú pripravení okamžite - bude sa rokovať, musí sa rokovať,“ skonštatoval exposlanec.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Žilinka v tom však vidí jeho snahu celú vec spolitizovať. „Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. Brannobezpečnostný výbor sa má záležitosťou zaoberať v pondelok 24. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Začala operácia zaujatosť Žilinku, vyhlásil podpredseda demokratov Šeliga – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
