Piatok 21.11.2025
Archív správ
21. novembra 2025
Európska komisia začala konanie proti Slovensku pre novelu ústavy
Ak EK nedostane od Slovenska uspokojivú odpoveď či nedôjde k náprave, môže prejsť do ďalšej fázy konania a zaslať krajine odôvodnené stanovisko.
Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie.
EK zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Slovensko musí na výzvu reagovať do dvoch mesiacov.
Eurokomisii prekáža doplnenie článku 7 Ústavy SR. Pridané ustanovenia podľa nej „umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora. Toto je v rozpore so zásadou nadradenosti práva EÚ, ktorá je základným prvkom právneho poriadku EÚ, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Únie“, uviedla EK v tlačovom vyhlásení. Svoje obavy slovenským orgánom komunikovala ešte pred prijatím zmien. Avšak podľa vyhlásenia boli zmeny a doplnenia prijaté bez zohľadnenia jej obáv.
O plánoch Komisie informoval už 7. novembra slovenský premiér Robert Fico. Prezradil, že EK prekáža spomenutý článok ústavy, ktorý hovorí o zvrchovanosti SR v hodnotových a etických otázkach. „Tešíme sa na tento konflikt. Neviem si predstaviť, že by nám mala nejaká medzinárodná organizácia rozkazovať, koľko má byť pohlaví a kto sa môže ženiť, kto sa nemôže ženiť. Toto je čisto vnútroštátna záležitosť, je to veľmi silná téma národnej identity,“ povedal vtedy Fico. Vyjadril presvedčenie, že základné zmluvy, ktoré upravujú fungovanie Únie v otázkach národnej identity, umožňujú členským štátom, aby uprednostňovali domáce právo pred právom EÚ.
Ak EK nedostane od Slovenska uspokojivú odpoveď či nedôjde k náprave, môže prejsť do ďalšej fázy konania a zaslať krajine odôvodnené stanovisko. Ak sa ani následne spor nevyrieši, Komisia môže štát zažalovať na Súdnom dvore EÚ. Následné neplnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia súdu by mohlo viesť k sankciám a malo by tiež ďalší vplyv na reputáciu Slovenska v rámci Únie, poznamenal pre TASR Martin Vokálek, výkonný riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku Europeum.
Zdôraznil však, že celý proces môže trvať niekoľko rokov. „Aj preto je v záujme EK v prvom rade viesť so štátom dialóg a snažiť sa situáciu vyriešiť bez ďalšej eskalácie,“ dodal analytik s tým, že väčšinu sporov sa podarí urovnať ešte pred podaním žaloby.
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.
V novembrovom balíku právnych konaní sa Slovensko objavilo ešte raz. V oblasti životného prostredia začala EK infringement pre znečisťovanie ovzdušia z dôvodu nedostatočného zníženia emisií amoniaku.
