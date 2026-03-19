|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jozef
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. marca 2026
Voliči Progresívneho Slovenska vystavili účet Šimečkovi. Mal by pre kauzu svojej matky odstúpiť z pozície predsedu hnutia?
Ak Šimečka zostane na čele Progresívneho Slovenska (PS), hnutie to môže ešte viac oslabiť. Ukázal to februárový prieskum agentúry
Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) - Ak Šimečka zostane na čele Progresívneho Slovenska (PS), hnutie to môže ešte viac oslabiť. Ukázal to februárový prieskum agentúry SCIO. Výsledky prieskumu na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov ukázali, že takmer 13 percent sympatizantov PS si myslí, že by mal predseda hnutia Michal Šimečka po medializovanej kauze zasahujúcej jeho rodinu vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť a odstúpiť z čela hnutia.
Podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa sa dá predpokladať, že potvrdenie predsedu hnutia na nadchádzajúcom kongrese, kde zatiaľ nemá protikandidáta, môže túto skupinu voličov vyrušiť. Je teda možné, že ich to prinúti k prechodu medzi nerozhodnutých voličov. „Práve to bol totiž trend u viacerých pôvodných sympatizantov PS bezprostredne po kauze. Inou alternatívou je prechod k hodnotovo a programovo podobným stranám, obzvlášť k stranám Sloboda a Solidarita a Demokrati," dodal Klus.
Zaujímavosťou prieskumu podľa analytika je, že voliči ostatných opozičných strán sú k Michalovi Šimečkovi výrazne kritickejší než voliči PS. Až 38 percent voličov KDH je názoru, že by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť. Z voličov Hnutia Slovensko má rovnaký názor 30 percent opýtaných.
Voliči koaličných strán sú prirodzene kriticky ešte viac. To, že by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie predsedu strany si myslí 82 percent voličov Smeru a takmer 83 percent voličov Slovenskej národnej strany. Podobný názor má aj 62,5 percenta voličov strany Hlas-SD.
Dôjde k prechodu voličov?
Kritický postoj
Zdroj: SITA.sk - Voliči Progresívneho Slovenska vystavili účet Šimečkovi. Mal by pre kauzu svojej matky odstúpiť z pozície predsedu hnutia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nezávislé štátne inštitúcie čelia rastúcemu tlaku, predsedovia NKÚ a PMÚ žiadajú od prezidenta podporu pre ich samostatnosť – FOTO
Nezávislé štátne inštitúcie čelia rastúcemu tlaku, predsedovia NKÚ a PMÚ žiadajú od prezidenta podporu pre ich samostatnosť – FOTO
<< predchádzajúci článok
Štát pritvrdzuje voči vandalizmu, poškodzovanie pietnych miest bude samostatný trestný čin
Štát pritvrdzuje voči vandalizmu, poškodzovanie pietnych miest bude samostatný trestný čin