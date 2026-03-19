 Štvrtok 19.3.2026
 Meniny má Jozef
 Z domova

19. marca 2026

Voliči Progresívneho Slovenska vystavili účet Šimečkovi. Mal by pre kauzu svojej matky odstúpiť z pozície predsedu hnutia?


Tagy: Kauza Predseda Progresívneho Slovenska Prieskum Prieskum agentúry SCIO

Ak Šimečka zostane na čele Progresívneho Slovenska (PS), hnutie to môže ešte viac oslabiť. Ukázal to februárový prieskum agentúry



michal simecka 1 676x450 19.3.2026 (SITA.sk) - Ak Šimečka zostane na čele Progresívneho Slovenska (PS), hnutie to môže ešte viac oslabiť. Ukázal to februárový prieskum agentúry SCIO. Výsledky prieskumu na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov ukázali, že takmer 13 percent sympatizantov PS si myslí, že by mal predseda hnutia Michal Šimečka po medializovanej kauze zasahujúcej jeho rodinu vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť a odstúpiť z čela hnutia.

Dôjde k prechodu voličov?


Podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa sa dá predpokladať, že potvrdenie predsedu hnutia na nadchádzajúcom kongrese, kde zatiaľ nemá protikandidáta, môže túto skupinu voličov vyrušiť. Je teda možné, že ich to prinúti k prechodu medzi nerozhodnutých voličov. „Práve to bol totiž trend u viacerých pôvodných sympatizantov PS bezprostredne po kauze. Inou alternatívou je prechod k hodnotovo a programovo podobným stranám, obzvlášť k stranám Sloboda a Solidarita a Demokrati," dodal Klus.

Kritický postoj


Zaujímavosťou prieskumu podľa analytika je, že voliči ostatných opozičných strán sú k Michalovi Šimečkovi výrazne kritickejší než voliči PS. Až 38 percent voličov KDH je názoru, že by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť. Z voličov Hnutia Slovensko má rovnaký názor 30 percent opýtaných.

Voliči koaličných strán sú prirodzene kriticky ešte viac. To, že by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie predsedu strany si myslí 82 percent voličov Smeru a takmer 83 percent voličov Slovenskej národnej strany. Podobný názor má aj 62,5 percenta voličov strany Hlas-SD.


Zdroj: SITA.sk - Voliči Progresívneho Slovenska vystavili účet Šimečkovi. Mal by pre kauzu svojej matky odstúpiť z pozície predsedu hnutia? © SITA Všetky práva vyhradené.

