Video: Tretia generácia skladacieho smartfónu prichádza: Huawei Mate X2 je výsledkom dlhoročných inovácií a výskumu

Týmto krokom výrobca pokračuje v realizácii svojej dlhodobej stratégie, založenej na neustálych inováciách.

Výsledkom investícií sú inovácie

"Huawei chce za každých okolností prinášať zákazníkom čo najlepšie produkty a služby," povedal počas predstavenia novinky Richard Yu, riaditeľ spoločnosti. Na dosiahnutie týchto cieľov Huawei neprestáva investovať do technologických inovácií a výskumu. V roku 2019 spoločnosť investovala 15,3 % svojich tržieb - teda zhruba 132 miliárd čínskych jüanov - späť do výskumu a vývoja, pričom celkovo počas posledného desaťročia šlo o viac ako 600 miliárd CNY. Spoločnosť Huawei má viac než 96 000 pracovníkov zamestnaných vo výskume a vývoji, 14 výskumných centier a 36 zdieľaných centier pre inovácie po celom svete.

V roku 2019 sa spoločnosť Huawei umiestnila na prvom mieste s 3 524 prihláškami patentov Európskemu patentovému úradu (EPO). Počas vývoja troch generácií skladacích smartfónov získal Huawei takmer 90 patentov týkajúcich sa ohybných displejov.

Nová éra ohybnosti

Huawei Mate X2 prichádza s novou konštrukciou so zámerne posunutým ťažiskom. Mate X2 sa dá perfektne zložiť do kompaktného prevedenia a zároveň jednoducho rozložiť do podoby tabletu. Veľmi pevné telo z ocele a kompozitu z uhlíkových vlákien vytvára ľahké a zároveň robustné zariadenie.

“Huawei Mate Xs bol považovaný za najlepší skladací smartfón vo svojej triede. Hľadali sme preto nové spôsoby, ako ho ďalej vylepšiť. Novinka Mate X2 predstavuje budúcnosť smartfónov s prevratnými inováciami a novými možnosťami," hovorí Richard Yu, CEO spotrebiteľskej divízie spoločnosti Huawei.

Unikátny skladací mechanizmus tretej generácie

Huawei Mate X2 ponúka elegantný skladací dizajn, vďaka ktorému sa jednoducho zloží do kompaktného tvaru s oblými hranami po celom obvode. V rozloženom stave má šikmú zadnú stranu, ktorá umožňuje, aby bolo zariadenie na jednom konci hrubé iba 4,4 mm.

Vnútorný displej Huawei Mate X2 má osempalcovú uhlopriečku, jednu z najväčších svojho druhu. Oba displeje majú nadštandardné rozlíšenie, vysokú vzorkovaciu frekvenciu a obnovovaciu frekvenciu 90 Hz, čo zaručuje plynulé prepínanie z jedného režimu do druhého.

Po zložení je Huawei Mate X2 skvele vyzerajúcim smartfónom. Pomer strán vonkajšieho displeja 21:9 je kompatibilný s väčšinou bežných aplikácií. V rozloženom stave sa transformuje na tablet s pomerom strán 8: 7,1.

Za svojím minimalistickým vzhľadom skrýva Huawei Mate X2 ďalšiu novinku: viacrozmerný pánt (Multi-Dimensional Hinge), ktorého zdokonaľovanie zabralo Huawei viac ako päť rokov. Tento zaisťovací mechanizmus umožňuje smartfón dokonale zložiť s takmer neviditeľnou medzerou a minimálnym záhybom na vonkajšej obrazovke. Otvory po stranách sú skryté, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt do systému.

Multitasking, ako ho nepoznáte

Od prehliadania internetu a pracovných úloh v kancelárii až po sledovanie médií, online nakupovanie a hranie hier - Huawei Mate X2 prináša úplne nový druh zážitku so smartfónom. Umožňuje to použitie dvoch displejov, ktoré spájajú to najlepšie z oboch svetov - smartfónov aj tabletov. Vďaka inteligentnej kombinácii viacerých okien, plávajúcemu oknu, aplikačným bublinám a ďalším softvérovým možnostiam môžu používatelia efektívne vykonávať viac činností naraz na jednom displeji.

Špičkový fotoaparát, mimoriadny výkon a prvotriedna konektivita

Rovnako ako vlajková loď Huawei Mate 40 Pro, je aj Mate X2 vybavený systémom fotoaparátov Ultra Vision Leica Quad Camera. Hlavný objektív Super Sensing Wide Camera má okrem rozlíšenia 50 Mpx aj jeden z prvých senzorov s farebnými filtrami RYYB (CFA). Nechýba funkcia Full Pixel Octa PD AutoFocus pre rýchle zaostrenie a zhotovovanie kvalitných snímok aj pri slabom osvetlení.

Teleobjektív je vybavený periskopickou optikou a podporuje 10-násobný optický zoom, 20-násobný hybridný zoom a až 100-násobný digitálny zoom. Ultra širokouhlý fotoaparát má rozlíšenie 16 Mpix a ponúka nielen pôsobivé scénické zábery, ale aj režim makro pre fotografovanie objektov len 2,5 cm od objektívu. Skladací dizajn Huawei Mate X2 umožňuje využiť výkonný štvoritý fotoaparát na zhotovovanie selfie fotografií.

Novinku poháňa Kirin 9000, najuniverzálnejší 5G SoC (System on Chip) s doteraz najväčším počtom tranzistorov. Stará sa o nielen o vynikajúci výkon, ale aj energetickú účinnosť a vysokorýchlostné pripojenie.

Huawei Mate X2 má tiež úplne nový inteligentný systém antén, ktorý automaticky vyberá najlepšiu anténu s ohľadom na zmeny v sile signálu a režim, v ktorom sa smartfón práve používa.

Smartfón prichádza s integrovanou masívnou 4 500 mAh batériou a podporou nabíjania 55W Huawei Supercharge. Ide o najrýchlejšieho nabíjanie, aké je v skladateľných smartfónoch aktuálne k dispozícii.

Cena a dostupnosť

Novinka je k dispozícii v štyroch farebných prevedeniach - bielej, čiernej, krištáľovo modrej a krištáľovo ružovej farbe. Do predaja príde 25. februára na čínskom trhu za ceny v prepočte od 2300 eur za 256 GB pamäťovú verziu. K dispozícii je aj variant s 512 GB vnútorného úložiska. Predaj na Slovensku zatiaľ nie je plánovaný.