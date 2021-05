Ministerstvo zdravotníctva nemá informáciu, že Rusko súhlasilo so začatím očkovania Sputnikom

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zatiaľ nemá oficiálnu informáciu o tom, že ruská strana súhlasila so začatím očkovania vakcínou Sputnik V na Slovensku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Reagovala tak na pondelkové (10. 5.) vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na sociálnej sieti, ktorý informoval o dohode na začiatku očkovania.





"Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli oficiálnou informáciou nedisponuje a nebola rezortu doručená. Faktom však je, že očkovanie vakcínou Sputnik V na Slovensku po preverení príslušnými odbornými autoritami by bola dobrá správa," skonštatovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Dodala, že bezpečnosť pacienta je prioritou a očkovanie je účinná prevencia na ochranu zdravia a životov.Šéf rezortu financií sa podľa svojich slov cez víkend dohodol s ruskou stranou, že po pretestovaní vakcíny v registrovanom OMCL laboratóriu súhlasia so začiatkom očkovania. "Po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po trojmesačných všemožných obštrukciách všemocných sa schyľuje v najbližších dňoch k začiatku očkovania Sputnikom V aj na Slovensku," vyhlásil Matovič.Slovensko si objednalo celkovo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo až do rekonštrukcie kabinetu.