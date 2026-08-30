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30. augusta 2026

Sulík zabojuje o návrat do parlamentu. Nevylučuje spoluprácu s Kollárom ani Winklerom


Tagy: Monitor predseda hnutia Republika Voľby

Zároveň Sulík zdôraznil, že v rámci predvolebnej kampane nemá v pláne oblepiť krajinu bilbordmi. Bývalý predseda strany SaS



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6518c616a1914521411715 scaled 1 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Zároveň Sulík zdôraznil, že v rámci predvolebnej kampane nemá v pláne oblepiť krajinu bilbordmi.


Bývalý predseda strany SaS Richard Sulík oznámi na jeseň, s kým pôjde do budúcoročných parlamentných volieb. Povedal to dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Jednou z možností je podľa neho strana Sme rodina Borisa Kollára. Pripustil však aj možnosť, že by do volieb išiel so súčasným kandidátom na bratislavského primátora Martinom Winklerom, ktorý má politickú stranu Dunaj.

„Budem kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách," uviedol Sulík s tým, že v kampani bude ponúkať ekonomické riešenia. „Myslím si, že to mi ide. Mám čo ponúknuť krajine," skonštatoval Sulík. Doplnil, že do volieb by chcel ísť s spoločne aj s nezaradenou poslankyňou Janou Bittó Cigánikovou. Poslancov za stranu SaS však oslovovať nebude.

Zároveň Sulík zdôraznil, že v rámci predvolebnej kampane nemá v pláne oblepiť krajinu bilbordmi, keďže peniaze investoval už do svojho prvého politického projektu, teda strany SaS. „Ja plánujem komunikovať s mojimi voličmi cez sociálne siete," dodal Sulík.

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík v tejto súvislosti pripomenul, že Sulík bol v jednej vláde s Igorom Matovičom a doteraz sa prekárajú, kto bol ten horší. „To je kategória politického zápasu, v ktorej nechcete ako politik skončiť," vyhlásil Uhrík. Doplnil, že nevie či by nebolo lepšie, aby Sulík zostal na ranči v Austrálii.


Zdroj: SITA.sk - Sulík zabojuje o návrat do parlamentu. Nevylučuje spoluprácu s Kollárom ani Winklerom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Monitor predseda hnutia Republika Voľby
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