Štátny tajomník Klus verí, že susedné krajiny budú čoskoro akceptovať slovenské COVID certifikáty

Prototyp už existuje

Dočasné riešenie

25.5.2021 - Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) verí, že susedné krajiny budú už čoskoro akceptovať slovenské certifikáty o očkovaní. V utorkovej relácii televízie Joj Analýzy na hrane to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).„Verím, že už zajtra príde pán minister Korčok (Ivan Korčok, nom. SaS – pozn. SITA) na vládu s dobrými správami o tom, že už tu máme niektoré krajiny najmä v našom bezprostrednom susedstve, ktoré sú ochotné akceptovať naše covidové certifikáty,“ povedal štátny tajomník.Ten vychádza z iniciatívy niektorých krajín, ktoré si chcú vlastné COVID certifikáty uznávať navzájom a Slovensko na to nebolo pripravené.„Slovensko malo veľké množstvo typov potvrdení o tom, že občania boli zaočkovaní. Od pondelka existuje prototyp covidového certifikátu, ktorý teraz už vydávajú všetkým novozaočkovaným,“ uviedol tajomník rezortu diplomacie.Dodal, že takto by mohli občania Slovenska cestovať skôr, než bude hotové celoeurópske riešenie.Slovenské certifikáty, podobne ako tie z iných krajín, sú dočasným riešením, ktoré má fungovať dovtedy, kým nebude plne funkčný COVID certifikát z dielne Európskej únie.Ide o iniciatívu niekoľkých krajín, ktoré už chcú svojim zaočkovaným občanom umožniť cestovanie aspoň v rámci okolitých štátov.