Stav pápeža Františka po operácii je celkovo dobrý, všetky jeho audiencie do 18. júna zrušili

8.6.2023 (SITA.sk) - Pápež František je po stredajšej trojhodinovej operácii v „celkovom dobrom stave“, je bdelý a dýcha bez pomoci. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia Vatikánu.Pontifik sa podrobil operácii brušnej prietrže, počas ktorej bol v celkovej anestézii. Pri zákroku nenastali žiadne komplikácie.V rímskej nemocnici Gemelli by mal František zostať niekoľko dní. Z preventívnych dôvodov podľa Vatikánu zrušili všetky pápežské audiencie do 18. júna.Už 86-ročný pápež podľa dostupných informácií trpel „bolestivou a zhoršujúcou sa“ prietržou, ktorá sa mu vytvorila na predchádzajúcej jazve, pravdepodobne po operácii hrubého čreva v roku 2021. Podľa odborníkov je vznik prietrže známou komplikáciou po operácii čriev.Operáciu naplánovali teraz pravdepodobne z dôvodu, aby mal František dostatok času na zotavenie predtým, ako sa v auguste a septembri vydá na plánované cesty na Svetové dni mládeže v Portugalsku, do Mongolska a do francúzskeho Marseille.