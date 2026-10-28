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28. októbra 2026

Zelenskyj obhajoval telefonát lídrov Nórska a Fínska s Putinom, tvrdí, že Trump už ukončil diplomatickú izoláciu Ruska


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Telefonát ostro kritizovala dánska premiérka Mette Frederiksenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obhajoval Nórsko a Fínsko v súvislosti s ...



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norway_russia_ukraine_war_31385 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Telefonát ostro kritizovala dánska premiérka Mette Frederiksenová.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obhajoval Nórsko a Fínsko v súvislosti s telefonátom ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, ktorý ostro kritizovala dánska premiérka Mette Frederiksenová. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Mám pozitívny názor na týchto lídrov a tieto krajiny. Sme im vďační. Rozumiem ich spôsobu komunikácie,“ povedal Zelenskyj o nórskom premiérovi Jonasovi Gahrovi Størem a fínskom prezidentovi Alexandrovi Stubbovi po ich telefonáte s Putinom.

Transparentné diplomatické kroky


Ukrajinský prezident ocenil Nórsko a Fínsko za to, že ich diplomatické kroky boli „úplne transparentné, od predbežných rokovaní cez podrobné informovanie až po jasne stanovené ciele“. Zdôraznil, že nie všetky krajiny si pred kontaktovaním Ruska našli čas na konzultácie s Ukrajinou.

Frederiksenová deň predtým kritizovala svojich severských susedov. Dánskej televíznej stanici TV2 povedala, že je voči telefonátu „skeptická“, a vyčítala im, že svoj postup nekoordinovali s ostatnými európskymi krajinami. „Mali by sme byť opatrní, aby sme Putinovi neposkytli príležitosť, ktorú ešte pred niekoľkými hodinami nemal,“ vyhlásila Frederiksenová.

Koniec diplomatickej izolácie Ruska


Zelenskyj však povedal novinárom, že „diplomatickú izoláciu Ruska“ ukončilo už stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom na Aljaške v auguste minulého roka.

„Je to fakt. Rusi boli diplomaticky izolovaní veľkou časťou sveta a Aljaška túto izoláciu ukončila,“ zopakoval Zelenskyj.

Spomenul tiež, že odvtedy udržiavajú kontakty s Ruskom aj vlády niektorých európskych krajín. Zelenskyj spomenul prebiehajúce kontakty medzi európskymi a ruskými spravodajskými službami a poradcami pre národnú bezpečnosť. Dodal, že kontakt s ruskou stranou nadviazali aj ďalšie krajiny Blízkeho východu.

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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj obhajoval telefonát lídrov Nórska a Fínska s Putinom, tvrdí, že Trump už ukončil diplomatickú izoláciu Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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