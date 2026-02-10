|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. februára 2026
Sťažnosti neuspeli, proces môže začať. Kauza Očistec mieri pred Špecializovaný trestný súd
Tagy: Kauza Očistec Súdy
Špecializovaný trestný súd môže začať prejednávať obžalobu v kauze Očistec. Ako totiž informoval
Zdieľať
10.2.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd môže začať prejednávať obžalobu v kauze Očistec. Ako totiž informoval denník Sme, Najvyšší súd SR ešte v decembri 2025 potvrdil skoršie rozhodnutie ŠTS, ktorého senát pod vedením Petra Pulmana obžalobu prijal.
„Advokát Marek Para v pondelok informoval, že súd sťažnosti obvinených zamietol. Znamená to, že špecializovanému súdu už nič nebráni v tom, aby stanovil termíny hlavného pojednávania,“ napísal denník. Doplnil, že rozhodovať vo veci bude senát, v ktorom okrem Pulmana sedia aj sudcovia Rastislav Stieranka a sudkyňa Beáta Medveďová.
Sme zároveň pripomenulo, že kauza Očistec sa týka 11 obžalovaných. Medzi nimi sú nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda parlamentu a bývalý šéf polície Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško alebo bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
Zdroj: SITA.sk - Sťažnosti neuspeli, proces môže začať. Kauza Očistec mieri pred Špecializovaný trestný súd © SITA Všetky práva vyhradené.
„Advokát Marek Para v pondelok informoval, že súd sťažnosti obvinených zamietol. Znamená to, že špecializovanému súdu už nič nebráni v tom, aby stanovil termíny hlavného pojednávania,“ napísal denník. Doplnil, že rozhodovať vo veci bude senát, v ktorom okrem Pulmana sedia aj sudcovia Rastislav Stieranka a sudkyňa Beáta Medveďová.
Sme zároveň pripomenulo, že kauza Očistec sa týka 11 obžalovaných. Medzi nimi sú nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda parlamentu a bývalý šéf polície Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško alebo bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
Zdroj: SITA.sk - Sťažnosti neuspeli, proces môže začať. Kauza Očistec mieri pred Špecializovaný trestný súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Systém prokuratúry zlyhal a treba ho zrušiť, hovorí Zoroslav Kollár
Systém prokuratúry zlyhal a treba ho zrušiť, hovorí Zoroslav Kollár
<< predchádzajúci článok
Žilinka podal správnu žalobu, preloženie policajta Juhása bolo podľa neho nezákonné
Žilinka podal správnu žalobu, preloženie policajta Juhása bolo podľa neho nezákonné