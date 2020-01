Štefan Svitko je už doma, tohtoročný Dakar bol preňho po mentálnej stránke najťažší

Cieľ bol vyšší

Rýchlo po planinách

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - V konečných výsledkoch sa mu nepodarilo preniknúť do elitnej desiatky, napriek tomu sa domov vrátil spokojný. Slovenský motocyklista Štefan Svitko dva dni po skončení Rely Dakar 2020 pricestoval do Bratislavy v dobrej nálade, veď po dlhom čase sa stretol s najbližšími.Tridsaťsedemročného Žaškovčana tentokrát klasifikovali na 11. priečke. Má za sebou už jedenásty štart na slávnom púštnom dobrodružstve a siedmykrát sa mu podarilo preteky dokončiť. Jeho maximom zostáva konečné 2. miesto z januára 2016."Sme tu a sme zdraví. Skončil som jedenásty a aj keď sme tam šli s vyšším cieľom, som rád za to, čo mám za sebou. Stali sa rôzne veci a v tom kontexte je jedenásta priečka super," znelo prvého hodnotenie Štefana Svitka po príchode na Slovensko.Ešte predtým však poprosil všetkých prítomných na tlačovej konferencii v Bratislave o minútu ticha ako spomienku na zosnulého portugalského jazdca Paula Goncalvesa, ktorému sa stala osudná 7. etapa na Dakare 2020.Svitko sa zamyslel nad tým, ako by porovnal práve skončený Dakar v Saudskej Arábii s tým v Južnej Amerike, kde sa podujatie konalo v rokoch 2009 až 2019."Tento Dakar bol v porovnaní s predchádzajúcimi iný v tom, že sme len krátko pred etapou dostávali papiere s údajmi o trati. Bolo to lepšie, pretože sme nad tým nemuseli sedieť dlhé hodiny. Boli prehľadnejšie a tým pádom to bolo bezpečnejšie," pokračoval Štefan Svitko.Rozrozprával sa aj o navigácii na Dakare 2020. "Bolo tam dosť ciest a tie komplikovali navigáciu, niekedy sme aj poblúdili. V Saudskej Arábii sa mi Dakar páčil viac ako v Južnej Amerike. Boli tam rýchlejšie aj relatívne pomalšie etapy. Najmä po planinách sme šli poriadne rýchlo, tam dovtedy snáď neprešlo nikdy žiadne auto," poznamenal s úsmevom.Priznal tiež, že aktuálny Dakar bol pre neho pomerne ľahký po fyzickej stránke, no po mentálnej stránke najťažší v kariére. Najmä preto, že bol na trati priamo pri tom, ako sa lekári neúspešne pokúšali oživiť portugalského jazdca."Organizátori sa nás po nešťastí pýtali, či budeme pokračovať. Niektorí jazdci potom aj odstúpili. S tým, čo sa stalo, musí človek na Dakare rátať. Iné však je o tom hovoriť a iné priamo to zažiť. Nedá sa to reálne popísať," dodal Svitko.