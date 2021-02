Štefanec: Európska únia musí trvať na svojich hodnotách, medzi ktoré patrí aj ochrana ľudských práv

Šimečka nové sankcie víta

Situácia v Rusku sa zhoršuje

Rusko nechce byť izolované

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) musí trvať na svojich hodnotách, medzi ktoré patrí aj ochrana ľudských práv. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH).Dodal, že podporuje zavedenie sankcií na osoby a inštitúcie, ktoré sú spojené s nezákonným odsúdením Alexeja Navaľného a represiami voči protestujúcim občanom.„Rusko potrebuje Európsku úniu viac ako Európska únia Rusko a prípadné prerušenie vzťahov poškodí viac Moskvu ako nás. Takéto vyjadrenia Sergeja Lavrova považujem za plané vyhrážky, aké sme počuli už mnohokrát. Nemali by našu politiku voči Rusku nijako ovplyvňovať,“ uzavrel europoslanec Štefanec.Europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečka podporuje prijatie nových sankcií – nie ekonomických, namierených proti ruským obyvateľom, ale zacieleným voči konkrétnym príslušníkom Putinovho režimu.„Všetci chceme dobré vzájomné vzťahy s Ruskom, čo však nikdy nedosiahneme, keď budeme ako EÚ vystupovať z pozície slabosti. Rusko a Putinovi oligarchovia v skutočnosti potrebujú Európsku úniu viac, ako my ich. Potrebujú náš trh, na ktorý vyvážajú suroviny a produkty, potrebujú naše banky a obchodných partnerov. Práve principiálny, pevný postoj pomôže EÚ vo vzťahu s Ruskom viac, ako keď ustupujeme z demokratických hodnôt a nekryjeme naše reči skutkami,“ povedal pre agentúru SITA Šimečka.Podľa europoslankyne Miriam Lexmann (KDH) posledné hrozby ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova iba zvýrazňujú nedostatočnú vôľu zo strany Kremľa viesť konštruktívny dialóg, čo sa prejavilo aj počas minulotýždňovej cesty vysokého predstaviteľa EÚ do Moskvy.Pripomenula, že EÚ sa opakovane usilovala o zmysluplný dialóg, ale aj to, aby režim rešpektoval medzinárodné dohovory a základné ľudské práva, keďže EÚ a Rusko majú vzájomné záväzky o ich dodržiavaní.Realita je však podľa europoslankyne taká, že situácia v Rusku sa zhoršuje. Lexmann doplnila, že ministri zahraničných vecí EÚ budú rokovať o zavedení cielených sankcií proti jednotlivcom a oprávneným osobám, čo bude odpoveďou na nespravodlivé odsúdenie Navaľného a pokračujúce potláčanie ľudských práv v Rusku.„EÚ by mala na vyhrážky Sergeja Lavrova reagovať väčšou jednotou a principiálnosťou v otázke prístupu k Rusku. Či sme toho schopní, ukážu stretnutia ministrov zahraničných vecí a lídrov členských štátov v najbližších týždňoch. Chceme mať s Ruskom dobré vzťahy, ale očakávame od Kremľa konštruktívny prístup a nie vyhrážky,“ uzavrela europoslankyňa Lexmann.Rusko preruší vzťahy s EÚ, ak v súvislosti s uväznením Alexeja Navaľného uvalí na Moskvu nové sankcie. V nedeľu 14. februára na to upozornil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ako uviedol v televíznom vystúpení, Rusko nechce byť izolované, no bude pripravené na odvetu, ak by kroky EÚ poškodili jeho ekonomiku.Opozičný politik a kritik Kremľa Alexej Navaľnyj sa 17. januára vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z vlaňajšej augustovej otravy nervovoparalytickou látku typu novičok. Minulý týždeň ho moskovský súd poslal do väzenia na dva roky a osem mesiacov, keďže podľa ruských orgánov porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell plánuje prediskutovať s ministrami zahraničných vecí EÚ možné kroky proti Rusku na stretnutí v pondelok 22. februára.