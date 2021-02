ZP Union začala v spolupráci s Powerful Medical testovať aplikáciu, ktorá dokáže vyhodnotiť EKG pomocou umelej inteligencie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Lekár cez mobilnú aplikáciu odfotí EKG a vyplní formulár s údajmi o pacientovi. Následne aplikácia pomocou umelej inteligencie vyhodnotí diagnózu, pričom určí aj závažnosť a mieru istoty určenej diagnózy a vygeneruje liečebný plán podľa najaktuálnejšieho klinického výskumu – takto by mala fungovať prelomová novinka z dielne Powerful Medical , s ktorou zdravotná poisťovňa Union uzatvorila partnerskú dohodu."V Unione máme radi inovácie a tak sme sa tento projekt rozhodli podporiť. Klinický asistent, ktorý bude mať podobu mobilnej aplikácie, má slúžiť predovšetkým všeobecným lekárom a to ako pomocný nástroj," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Dodáva, že skorou diagnostikou môže všeobecný lekár predísť i tak závažným stavom ako je napríklad infarkt, cievna mozgová porážka či mŕtvica.Novinka už bola testovaná s viacerými kardiocentrami v zahraničí, aktuálne smeruje v rámci testovacej prevádzky do praktických ambulancií. "Do pilotu Union ZP sa zapojí 25 zmluvných všeobecných lekárov, ktorí budú aplikáciu 3 mesiace testovať. Svojimi postrehmi pomôžu pri prípadných vylepšeniach predtým, než bude aplikácia dostupná pre celý trh," informuje B.Dupaľová Ksenzsighová.Algoritmy umelej inteligencie sa učia na miliónoch predošlých prípadoch a pri rozhodovaní dokážu zohľadniť tisícky parametrov o danom pacientovi. "Lekárom poskytnú komplexné informácie o zdravotnom stave pacienta v jednoducho čitateľných reportoch, ušetria im čas a predídu nepovšimnutým diagnózam. Je to akoby jedného pacienta ošetrovalo 100 špičkových kardiológov naraz. V súčasnosti naša technológia poráža vedecké štúdie v prestížnych medicínskych žurnáloch, akým je napríklad The Lancet," dodáva Martin Herman, spoluzakladateľ Powerful Medical.Informačný servis