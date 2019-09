Bielu noc videlo v Bratislave približne 200.000 ľudí

Na snímke priestorová inštalácia Numen/For Use / String počas medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2019 v Bratislave 27. septembra 2019. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke priestorová inštalácia Numen/For Use / String počas medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2019 v Bratislave 27. septembra 2019. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 30. septembra (TASR) – Predstavenia trojdňového víkendového podujatia Biela noc si v hlavom meste pozrelo približne 200.000 návštevníkov. Informovali o tom organizátori piateho ročníka multimediálneho podujatia."Od piatku (27. 9.) do nedele (29. 9.) mali návštevníci možnosť pozrieť si takmer 50 projektov v podaní 246 umelcov a účinkujúcich zo štyroch svetových kontinentov, ktorí v plnej pestrosti ukázali rôznorodosť a multižánrovosť súčasnej tvorby," uviedla umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. Tento ročník označila za prelomový. "Ukázal, že atmosféra Bielej noci predĺžením jej trvania ešte zosilnela. V uliciach bolo cítiť pokojnejšiu atmosféru, ľudia si trasu rozdelili na tri dni a jednotlivé diela si viac vychutnávali. Netvorili sa hlučné kolóny áut, ľudia sa do mesta konečne vybrali pešo alebo využili posilnenú MHD,” povedala.Podujatie ocenil aj bratislavský primátor Matúš Vallo. "Opäť sa potvrdilo, že Biela noc je výnimočná akcia. Bolo výborné sledovať v uliciach Bratislavy množstvo ľudí, ktorí si počas celého víkendu pozerali pamiatky a umelecké diela inak ako bežne. Takéto podujatia obohacujú život v meste a prinášajú úplne iný pohľad na verejné priestory," uviedol Vallo.Festival sa po bratislavskom víkende presúva do Košíc, kde rozžiari mesto od 4. do 6. októbra 2019.