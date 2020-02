Svet pozná meno nového najstaršieho muža planéty, rekord drží aj vo Veľkej Británii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najstarším mužom na svete sa stane 111-ročný bývalý učiteľ z anglického grófstva Hampshire. Boba Weightona, ktorý sa narodil 29. marca 1908, vymenujú za nového držiteľa rekordu po tom, čo cez víkend zomrel 112-ročný Japonec.Čitecu Watanabe naposledy vydýchol v nedeľu, len niekoľko dní po prevzatí príslušného certifikátu od predstaviteľov organizácie Guinnessove svetové rekordy.Weighton z mesta Alton to komentoval slovami: "Necítim skutočnú spokojnosť, pretože to znamená, že niekto iný zomrel. Jednoducho to akceptujem ako fakt." Weighton je už pritom najstarším mužom v Anglicku aj v celej Británii. Titul najstaršieho človeka na ostrovoch zdieľa s Joan Hocquardovou, ktorá sa narodila v rovnaký deň.Na svete však žije ešte približne 50 žien, ktoré sú staršie ako britskí rekordéri. Najstaršou osobou na svete je 117-ročná Japonka Kane Tanaka, ktorá žije v domove dôchodcov vo Fukuoke.