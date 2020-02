STING sa vracia na Slovensko! Publikom i médiami ospevovanú šou MY SONGS ponúkne v Košiciach.

Hudobnými cenami ovenčený anglický spevák STING sa naposledy predstavil na Slovensku koncom júna minulého roka v Bratislave, kde odohral koncert MY SONGS. Jeho dynamická šou v hlavnom meste, v ktorej zazneli jeho najobľúbenejšie pesničky, priviedla do varu nielen návštevníkov koncertu. Silnú hudobnú i emočnú stopu svojim speváckym výkonom, ale aj komunikáciou s publikom, zanechal i v hudobných žurnalistoch. Zástupcovia médií po koncerte anglickú hviezdu ovenčili titulkami ako “Sting na turné My Songs postavil na nohy Bratislavu” či ”Sting roztopil srdcie Slovákov. Vo veku 67 rokov spieva v obdivuhodnej forme”, ale aj ”Sting už je na Slovensku ako doma, jeho piaty koncert bol reklamou na nestarnutie”.

Stingovi sa slovenské publikum, jeho interakcia a energia veľmi zapáčila. Posledné roky sa do naších končín každoročne a rád vracia. Tentokrát poteší fanúšikov na východnom Slovensku. Obdobný koncert, s ktorým naposledy bodoval v Bratislave a nesie rovnaký názov MY SONGS , odohrá v košickej Steel Aréne už 8.10.2020. 17-násobný držiteľ ceny Grammy sa predstaví so skladbami, ktoré napísal počas svojej plodnej kariéry, či už so skupinou The Police, alebo ako sólový umelec.

Košický koncert MY SONGS fanúšika zoberie na hudobnú cestu časom vďaka hitom ako „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“, „Roxanne“ a „Demolition Man“, ktoré zvýrazňujú nezabudnuteľnosť tejto šou. Návštevníci podujatia sa tiež môžu tešiť na hity „Englishman in New York“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ a veľa ďalších. Stinga bude sprevádzať rockový ansámbel, ktorý dopĺňajú Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, je anglický hudobný skladateľ, spevák-skladateľ, herec, autor a aktivista. V roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom založil kapelu The Police. Kapela vydala päť štúdiových albumov, získala šesť Grammy ocenení a dve Brit ceny. V roku 2003 bola uvedená do Rocknrollovej siene slávy. Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších 10 Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara. Na konte má aj nomináciu - Cenu Storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares. Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award. Okrem hudobných počinov sa sympatický Angličan objavil vo viac než pätnástich filmoch, bol výkonným producentom kriticky uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých, a v roku 1989 hral v Žobráckej Opere na Broadwayi. Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu TONY s názvom Posledná loď , ktorý zhudobnil i otextoval. Sting sa okrem umeniu venuje aj filantropii. Podporuje ľudskoprávne organizácie, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid.

Vstupenky na košický koncert STING - MY SONGS budú dostupné od štvrtka

06. febrára 2020 od 10:00 hod. v sieti Ticketportal.